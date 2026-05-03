Arrestan a hombre en el Trump National Doral tras agredir a agente del Servicio Secreto

Vídeos relacionados:

Un hombre fue arrestado en el Trump National Doral Golf Club, en Doral, Florida, después de volverse disruptivo en un punto de control de seguridad y realizar contacto físico con un agente del Servicio Secreto, según informó la agencia federal en un comunicado oficial.

El incidente ocurrió este sábado alrededor de las 4:15 pm, cuando el individuo se acercó a un área de control de seguridad atendida por agentes federales y oficiales de la Policía de Doral.

Según las autoridades, el hombre se negó a obedecer órdenes y escaló el altercado hasta agredir físicamente a un miembro del Servicio Secreto.

"Durante el incidente, el individuo se mostró conflictivo y no obedeció las órdenes legítimas. A continuación, entró en contacto físico con un miembro del Servicio Secreto y fue detenido sin más incidentes", declaró Michael Townsend, agente especial interino a cargo de la oficina de Miami del Servicio Secreto.

La Policía de Doral formalizó los cargos contra el sospechoso por alteración del orden público y resistencia sin violencia.

El detenido fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, en Miami.

Un video grabado en el lugar muestra al hombre siendo esposado; en el audio se escucha a un testigo comentar que al arrestado "le están dando una buena".

Las autoridades no divulgaron de inmediato la identidad del sospechoso.

El presidente Donald Trump no se encontraba en el complejo en el momento del incidente, aunque había visitado el lugar esa mañana con su familia.

Townsend subrayó que "en ningún momento esta situación afectó a las medidas de seguridad establecidas para las próximas visitas al Trump National Doral de las personas bajo protección del Servicio Secreto".

El arresto se produjo durante la tercera ronda del Campeonato Cadillac 2026 del PGA Tour, torneo que marcó el regreso del circuito al Trump National Doral por primera vez desde 2016, con una bolsa de $20 millones.

Ante la visita prevista de Trump al torneo este domingo, el PGA Tour había implementado medidas de seguridad reforzadas con magnetómetros en todas las entradas del recinto.

El incidente ocurre en un contexto de máxima alerta en torno a la seguridad del presidente, apenas una semana después del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, en Washington D.C.

En ese ataque, Cole Thomas Allen, de 31 años, irrumpió armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y disparó entre cinco y ocho tiros cerca de los detectores de metales del recinto.

Un agente del Servicio Secreto sobrevivió al disparo gracias a su chaleco antibalas, mientras Trump y otros altos funcionarios fueron evacuados ilesos.

El Departamento de Justicia presentó tres cargos federales contra Allen el 28 de abril, entre ellos intento de asesinato al presidente.

Tras ese ataque, Trump se mostró firme ante el tiroteo y continuó con su agenda pública sin interrupciones visibles.