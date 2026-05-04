Aeropuerto de Miami advierte de posibles retrasos por «movimiento VIP» durante visita de Trump

Vídeos relacionados:

El Aeropuerto Internacional de Miami emitió este domingo un aviso de viaje para la noche, alertando a los pasajeros sobre posibles retrasos «debido al movimiento de personalidades importantes», en referencia a la visita del presidente Donald Trump al sur de Florida.

Trump se encontraba en su resort Trump National Doral para presenciar la final del Campeonato Cadillac del PGA Tour, torneo que se celebró del 29 de abril al 3 de mayo con una bolsa de premios de 20 millones de dólares.

El aeropuerto advirtió que «se prevén interrupciones temporales en las operaciones en la pista, y algunas carreteras de acceso y salida del MIA también podrían verse afectadas», y recomendó a los viajeros prever «tiempo adicional para el viaje».

La ruta presidencial hacia el aeropuerto podría impactar el tráfico en la calle Northwest 36th en Doral, y posteriormente en la carretera estatal 112 (Airport Expressway) o la carretera estatal 836 (Dolphin Expressway).

La Administración Federal de Aviación (FAA) también emitió una Restricción Temporal de Vuelo bajo la norma 91.141, que afecta un radio de 10 millas náuticas centrado en el área de Miami y prohíbe operaciones de aviación general en el MIA, el aeropuerto ejecutivo Miami-Opa Locka y el aeropuerto ejecutivo de Miami hasta las 20:30 de este domingo.

Trump llegó al sur de Florida el pasado viernes, tras una parada en The Villages, en el centro de Florida, y un evento en el centro de West Palm Beach.

El Cadillac Championship 2026 marcó el regreso del PGA Tour a Trump National Doral por primera vez desde 2016, cuando el circuito abandonó el campo.

El torneo estuvo acompañado de la instalación de una estatua dorada de Trump de 22 pies de altura en el resort, bautizada «Don Colossus», creada por el escultor Alan Cottrill y encargada por el grupo de criptomonedas $PATRIOT por un total de 360,000 dólares.

El pasado sábado, un hombre fue arrestado en Trump National Doral tras agredir a un agente del Servicio Secreto en un punto de control de seguridad, con medidas reforzadas con magnetómetros en todas las entradas ante la visita presidencial.

Esta es la tercera visita de Trump al área de Miami en pocas semanas: en abril asistió al evento de artes marciales mixtas UFC 327 en el centro de la ciudad, y a finales de marzo participó en una cumbre de negocios y política en el Hotel Faena de Miami Beach.

Cada desplazamiento presidencial genera cierres viales y restricciones de tráfico aéreo por los protocolos del Servicio Secreto, un patrón que se ha repetido desde que Trump regresó a la presidencia en enero de 2025.

El aeropuerto internacional de Palm Beach fue renombrado «Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump» mediante la ley HB 919, enviada al gobernador Ron DeSantis el 31 de marzo.

Trump National Doral también será sede de la cumbre del G20 el 14 y 15 de diciembre de 2026, donde los líderes mundiales serán recibidos en el mismo resort que este domingo despide al presidente con retrasos en el aeropuerto más cercano.