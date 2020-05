YouTuber Listillo Cubano entrevista a españoles el primer día de salida del confinamiento

El YouTuber Iván Valdés Permuy, conocido como Listillo Cubano, entrevistó a varios españoles este sábado, cuanto entró en vigor una de las medidas del desconfinamiento en el país, que permite salir a dar paseos y hacer deporte individual en un horario general de entre 6 de la mañana a 10 de la noche.

Una de las principales inquietudes de Listillo fue ver que muchas de las personas que aprovecharon el levantamiento de la restricción para salir a la calle después de más de cuarenta días de confinamiento, no llevaban mascarillas; y, por tanto, fue una de las primeras preguntas que hizo.

"Es que me ahogo con eso, no me gusta", "Me falta el aire y me molesta, cinco minutos para ir al súper está bien, pero más no", "como no es obligatorio no me lo pongo", "Yo lo uso solo en espacios internos, en el exterior no creo que es necesario", "Si estás seguro de que no tienes nada y no tienes síntomas, no hace falta", "No me lo pongo porque me he maquillado", fueron algunas de las respuestas de los entrevistados.

Otra de las preguntas del YouTuber cubano fue: "Qué es lo más raro que has hecho durante la cuarentena", a la cual tuvo disímiles respuestas como "comerme un bote entero de Nutella", "teñir ropa con lejía", "arreglar cosas de la casa que nunca había hecho", "cocinar" y otras como ir al supermercado a comprar cualquier bobería con tal de salir.

"Quedarme en casa es lo más raro que he hecho, eso para mí es muy raro", dijo una de las entrevistadas.

"A las discotecas les pido que abran rápido que tengo ganas de salir de fiesta y a los festivales también, que no estemos con tanto miedo", dijo otra.

Una de las personas a las que interceptó Listillo por la calle, no cree que el desconfinamiento les vaya a durar mucho: "Como el ser humano no aprende, yo creo que esto no va a durar mucho, hay mucha gente sin usar la mascarilla y sin mantener la distancia, esperemos que no haya un rebrote".

España es el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo, después de Estados Unidos, con 247.122 infectados y 25.264 fallecidos. Desde hace varios días el país está presentando sus cifras más bajas de mortalidad y contagio y se han comenzado a emitir medidas para flexibilizar el estado de alarma que entró en vigor el 14 de marzo.