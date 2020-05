Jennifer Lopez revela su técnica para mantenerse positiva en la cuarentena

Al igual que millones de personas en todo el mundo, Jennifer Lopez está confinada en casa. Desde hace semanas la artista se encuentra de cuarentena con su familia en su residencia de Miami donde está aprovechando esta época para pasar tiempo de calidad con los suyos.

Durante este tiempo, la neoyorquina se ha mantenido activa en las redes sociales para mantener al tanto a sus seguidores de cómo es su día a día en estos momentos de incertidumbre y miedo por la pandemia. Pero, ¿cómo consigue la Diva del Bronx mantenerse positiva durante esta época?

La prometida de Alex Rodriguez ha compartido con el mundo la técnica que utiliza para no centrarse en todo lo malo que nos rodea y centrarse en lo bueno. Lo ha hecho a través de Instagram, donde ha publicado cuatro fotos de ella en las que luce radiante con una gran sonrisa mientras salta con un vestido blanco y su melena midi natural.

Junto a las imágenes ha explicado: "En este momento, cuando es tan fácil pensar en todas las cosas que van mal, lo que no tenemos y de los no tenemos respuestas... Me acostumbro a decir tres cosas por las que estoy agradecida tan pronto como abro los ojos y luego, por la noche, cuando estoy en la cama, enumero tres cosas buenas en voz alta que sucedieron ese día".

Tras destacar la importancia de mantener una actitud de agradecimiento, animó a todos a quedarse en casa y continuar positivo en estos duros momentos: "Podría ser cualquier cosa... y trato de cambiarlas para que no sean las mismas todos los días. Mantente positivo y seguro. Los amo y los extraño a todos... pronto estaremos juntos".

Kourtney Kardashian también es una fan de esta técnica. Según ha explicado en el tablón de comentarios, solía utilizarla.

Mientras que JLo continúa manteniéndose positiva con este sencillo truco, este domingo le dio un motivo para sonreír a sus fans al compartir con ellos algunos vídeos de su primer ensayo para su actuación del Super Bowl 2020 junto a Shakira.

Unos momentos que han triunfado en las redes sociales, sobre todo en el que vemos a la neoyorquina compartir con la colombiana el secreto de cómo mover tan bien el booty. "Yo lo hago así, con mis rodillas. Si sacudes las rodillas el trasero se moverá mejor", le desveló durante el ensayo.