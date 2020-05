Pastor cubano denuncia acto de repudio frente a su casa en plena cuarentena por coronavirus

El pastor cubano Alain Toledano Valiente denunció que un grupo de personas al servicio del régimen castrista se paró delante de su casa para hacer un mitin de repudio, a pesar de la crisis por coronavirus que vive el país.

"En plena cuarentena, grupos de comunistas se reúnen frente a mi casa para hacer un acto de repudio. Aún no habíamos salido del cuarto mi esposa y yo, pero los gritos despertaron a una de nuestras hijas y vea, aquí está el orden revolucionario", dijo el pastor al postear un video del acto de repudio.

"¿Dónde quedo el QUÉDATE EN CASA?", se pregunta.

"El comunista es lo más cercano que he conocido a satanás en la tierra, lleva su naturaleza, es mentiroso, hipócrita, malicioso, cizañero, traidor, abusador, ladrón, asesino, dictador, aprovechado, cínico... cuando aparece, viene a hurtar, matar y destruir", añadió el pastor, quien exigió libertad religiosa para Cuba.

No es la primera vez que el pastor cubano Alain Toledano Valiente es sometido a algún tipo de acoso por parte del gobierno de la Isla.

En una ocasión Toledano, quien es miembro de la Red Sendas de Justicia de la Isla, le envió una carta al secretario del Partido en Santiago de Cuba, Lázaro Expósito Canto, exigiéndole que el cese de la represión contra él y que le devuelvan las tierras que le fueron arrebatadas por el régimen en 2016.

“Nos quitaron [las tierras] supuestamente para un proyecto comunitario, y no hay ningún proyecto comunitario; lo que hay ahora es un montón de yerba. Los vecinos han ido y han cercado el lugar donde nosotros vivíamos, lo están usando, y por ahí no se ha aparecido el gobierno para reclamar”, sostuvo Toledano.

A finales del pasado año, el pastor fue acusado ahora de “desobediencia”, y citado a un interrogatorio por haber celebrado una una serie de conferencias religiosas.

"Los delincuentes y bandidos en Cuba no corren tantos peligros como un pastor, este delito me lo vienen fabricando hace ya tiempo, y como no me he exiliado, buscan ponerme preso. No existía un delito en mi contra, había que fabricarlo, la desobediencia mía, según ellos, es que no puedo reunirme con nuestros pastores de la Nación, no puedo reunirme con los hijos de otras ciudades, no puedo hacer ninguna actividad religiosa, es decir, quieren que yo deje de ser pastor", denunció entonces Toledano.

En 2019 la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, visitó al pastor evangélico en Santiago de Cuba.

En 2016 la Policía y representantes de organismos del Gobierno en Santiago de Cuba, desalojaron la casa y demolieron el templo del pastor cubano mientras este se encontraba en un curso en la ciudad de Miami.

En 2007 las autoridades también demolieron la casa y el templo que el pastor Toledano había levantado en el mismo lugar. Entonces argumentaron que no tenía la documentación legal, motivo que rebatió el pastor.