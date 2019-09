Acusan de 'desobediencia' al pastor evangélico Alain Toledano: "Quieren crearme un delito para encerrarme"

Publicado el Viernes, 27 Septiembre, 2019 - 09:14 (GMT-5)

El pastor evangélico, Alain Toledano Valiente, a quien el Gobierno le demolió un templo en 2016 en Santiago de Cuba, ha sido acusado ahora de “desobediencia”, y citado a un interrogatorio.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, Toledano ha explicado que ya le han hecho de todo en el pasado, y que lo único que les queda es fabricarle un delito.

Ahora quien acusa es el primer teniente, Daniel González Clavel, jefe de la unidad del Micro 3 de El Salao, el reparto donde Toledano reside. Lo acusan por haber celebrado una una serie de conferencias religiosas.

"Encomiendo mi vida al fiel Creador, el cual peleará todas mis batallas y las vencerá. Todo cuanto pase con mi vida a partir de mañana, hago responsable al gobierno de Cuba y sus representantes. Quieren crearme un delito para encerrarme, crear el terror en mí y en mi familia, cosa que nunca lograrán. Haga saber esto a toda la iglesia, a los Organos de Derechos Humanos, OEA,ONU, y a cuantos gobiernos pueda, paz", escribió en Instagram.

En principio no le quisieron dar copia del documento de acusación, y solo al cabo de tres horas le comunicaron el número de causa.

"Los delincuentes y bandidos en Cuba no corren tantos peligros como un pastor, este delito me lo vienen fabricando hace ya tiempo, y como no me he exiliado, buscan ponerme preso. No existía un delito en mi contra, había que fabricarlo, la desobediencia mía, según ellos, es que no puedo reunirme con nuestros pastores de la Nación, no puedo reunirme con los hijos de otras ciudades, no puedo hacer ninguna actividad religiosa, es decir, quieren que yo deje de ser pastor", denunció en una segunda publicación.

"Como ya me lo dijeron una vez, si me ponen preso puedo morir en la prisión, porque me manden a matar, me enfermen, o por cualquier otro invento revolucionario", concluyó.

En febrero de 2016, durante un viaje a Miami del pastor evangélico, destruyeron su templo y su casa, arrestaron a su esposa y reprimieron a sus fieles. Alain Toledano actualmente lidera el Movimiento Sendas de Justicia.

Toledano fue visitado este mes por Mara Tekach, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Durante el encuentro dialogaron sobre la prohibición de viaje que le fuera impuesta al líder evangélico para que no asistiera a la Mesa Redonda Internacional de Libertad Religiosa (IRF, por sus siglas en inglés).