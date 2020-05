Doctora cubana denuncia que a su madre la están dejando morir en un hospital de Santiago de Cuba

Una doctora cubana denunció que a su madre de 90 años, que se encuentra ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, la están dejando morir.

La profesional sanitaria explicó en su perfil de Facebook que a su progenitora le diagnosticaron una "insuficiencia arterial aguda en ambos miembros inferiores, con trombosis venosa sobreañadida en miembro inferior izquierdo sufriendo dolores desesperantes".

Caption

La denuncia se ha hecho viral en las redes y en 24 horas ya acumula más de 300 comentarios y tiene casi 400 compartidos.

La doctora lamentó que la mañana del martes se decidió amputarle "el miembro inferior izquierdo" y la prepararon al mediodía para una intervención quirúrgica, que presuntamente se iba a llevar a cabo por la noche. Pero la realidad fue otra.

A las 6: 00 am viendo que nadie viene a buscarla y que no me explican nada por la demora, trató de localizar a la doctora, a la que encontró durmiendo en "un cuarto médico" y le informó que la operación había sido suspendida por "fibrilación auricular crónica que fue compensada la noche de su ingreso por cardiología".

"Al revisar la historia clínica, anestesia solo refleja que se pospone la operación hasta que estén los complementarios de urgencia los cuales nunca le han realizado. Debo entender que por la edad que tiene ya no tiene derecho a recibir tratamiento quirúrgico", criticó la doctora.

"¿Qué debe morir sin la asistencia requerida?. Este es nuestro sistema de salud del cual formo parte. ¿Y entonces, que se muera?", lamentó.