Cubano retenido en Cuba por Inmigración pierde su trabajo en Uruguay

Lidier Hernández, activista cubano residente en Uruguay al cual el régimen le prohibió salir de la isla en febrero, dio a conocer que fue despedido de su trabajo en ese país, por haberse ausentado de su empleo desde el 17 de febrero.

“La policía política al desconocer el artículo 54 de la Constitución, me prohíbe salir de Cuba por ejercer mi libertad de pensamiento y expresión; me han hecho ausentarme de mi trabajo en Uruguay desde el 17.02.2020 y por esta razón me han despedido”, escribió Lidier en Facebook, mensaje que acompañó de una trasmisión en directo.

“Dos jefaturas nacionales del MININT y dos secretarios del PCC (municipal y provincial) han evadido mis cartas de reclamación, produciéndose silencio administrativo, desconociendo el artículo 53 de la constitución”, añadió.

Lidier Hernández ha resumido lo vivido en los últimos meses en la "isla cárcel" de “violación tras violación”. No obstante, espera que la demanda que tiene en curso tenga una respuesta satisfactoria para él, y que le acaben reconociendo el derecho a regresar al país donde reside.

"Hoy recibí el tercer recibo de salario estando acá sin poder regresar a mi trabajo! Ya suman 74 días de descuento por ausencia! Todo por culpa de quienes no permiten críticas! Algún día pagarán!", había escrito Lidier Hernández en Facebook el 24 de abril, cuando todavía conservaba la esperanza de no perder su empleo

Hace algunas semanas, el activista declaró que finalmente había recibido, a través de su madre, una explicación de las autoridades cubanas sobre los motivos por los cuales había sido regulado.

Miembros del MININT le dijeron a la madre de Lidier Hernández -durante una entrevista verbal sin ninguna constancia escrita- que él había sido regulado en aplicación de la “ley 302 de 2012 artículo 25 incisos d) y h)”, que alude a "razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público".

El artículo 25 establece que "toda persona que se encuentre en el territorio nacional, no puede salir del país (…) inciso d) Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen; e inciso h) Cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas".

Lidier indicó que las autoridades argumentaron a su madre que habían tomado la medida contra él por haber participado en manifestaciones ante la Embajada de Cuba en Uruguay, acto que el régimen consideró "como una agresión, un acto hostil al Estado cubano, al territorio cubano".

Hernández Sotolongo es uno de los coordinadores del Movimiento Acciones por la Democracia y también coordinador en Uruguay del Movimiento Opositor Cubano Somos+.