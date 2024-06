Régimen de Nicaragua niega entrada a otro opositor cubano: Ramón Fuentes

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó la entrada a Nicaragua al opositor cubano Ramón Fuentes Lemes, quien fue devuelto a la isla sin explicaciones, en un nuevo capítulo de complicidad entre los gobiernos de ambos países.

Fuentes vendió su vivienda para adquirir un pasaje de La Habana a Managua, con escalas en Bogotá y San Salvador, pero en la capital colombiana recibió la noticia de que no podía continuar el viaje, relató en declaraciones a Cubanet.

En el video publicado en Youtube, el residente en el municipio especial Isla de la Juventud contó que un empleado de la aerolínea Avianca le informó que las autoridades nicaragüenses negaban su entrada.

Horas después fue deportado a Cuba, donde teme por su existencia. "Los cubanos no tenemos derechos. No sé qué puede pasar con mi vida. Mi vida corre peligro y no tengo dónde quejarme. Los comunistas son los dueños de este país", manifestó.

Asimismo, comentó que muchas personas le aconsejan que deje de decir la verdad sobre la (pesadilla) cubana, pero "yo no puedo callarme la boca", porque "lo que más vale de una persona, además de la salud, es la libertad, la libertad de expresión".

Fuentes tenía como objetivo cruzar varios países hasta llegar a Estados Unidos, a través de la llamada "ruta de los volcanes", un camino elegido por miles de sus compatriotas desde finales de 2021, tras anunciarse el libre visado hacia Nicaragua.

"Nadie me va a hacer cambiar el pensamiento, yo voy a seguir siendo libre de alma. ¡Qué vivan los derechos humanos! ¡Patria y Viva y Patria y Libertad!", sostuvo el opositor que vivió su tercer intento fallido de abandonar definitivamente la tierra que lo vio nacer.

Hace apenas dos días, el opositor Bárbaro de Céspedes denunció que la Seguridad del Estado también le impidió viajar a Nicaragua: "La Seguridad del Estado ha tratado de hacerme la vida imposible en Cuba, a mi familia y a mí. Tomé la decisión más difícil de mi vida, emigrar de este país que amo y defiendo. No es por temor a la muerte, ya yo no tengo vida, sino por no causar una molestia a mi familia", dijo.

Conocido como "El Patriota de Camagüey", De Céspedes indicó que “contactó con una persona para volar a Nicaragua el 14 de junio por la tarde, pero tras haber pagado su pasaje, un costoso vuelo que tenía varias escalas, no le permitieron subir al avión.

"Estando en el autobús rumbo al aeropuerto, me enviaron un mensaje donde decían que el gobierno de Nicaragua negaba mi entrada a ese país", dijo.

De Céspedes es conocido por su activismo y sus duras críticas al régimen. En su transmisión en directo por Facebook explicó que en 2021, su hija pensaba emigrar a Estados Unidos por Nicaragua y al intentar subir al avión las autoridades nicaragüenses igualmente le negaron el acceso.

El opositor fue detenido por manifestarse el 11 de julio de 2021 y condenado a dos años de prisión por los cargos de atentado, desobediencia y desacato.

Desde la cárcel envió un mensaje declarando su inocencia y firmeza en sus principios. Su lucha ha sido apoyada por su familia y otros activistas. Fue liberado en febrero de 2024, pero la Seguridad del Estado no le permite abandonar Cuba.