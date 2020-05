Aparatoso accidente de moto en la carretera del Wajay, en La Habana

Un accidente de moto con consecuencias fatales ocurrió este miércoles en el barrio del Wajay, en el municipio Boyeros, en la capital.

El hecho sucedió en la carretera que va desde la CUJAE hasta la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, concretamente en una curva muy pronunciada considerada de gran peligro para los motoristas.

El usuario de Facebook nombrado Cristian Salazar Vega publicó fotos del siniestro. En ellas se ve la moto, una BMW, tirada en el pavimento junto a una mancha de sangre. Asimismo se aprecia una señal de tránsito en la hierba, debido a que el conductor chocó contra ella y la arrancó del suelo.

En los comentarios del post algunos lectores aseguran que la moto pertenece a un joven de 23 años llamado Xaviel, quien al parecer falleció en el accidente. Junto a él viajaba un amigo que solo sufrió heridas leves.

La publicación también fue compartida en el grupo de Facebook ‘Amigos del motor’, donde muchos se interesaron por el incidente.

En una de las fotos se ve también un casco de equitación, de los que suelen usar los motoristas en la isla, pero que apenas brindan protección.

Alguien escribió: “Y a lo mejor si hubiera tenido un casco integral no hubiera pasado tanto pero con ese casco en esa moto es m...”.

Sin embargo, el usuario Ivan Miguel Garrido Díaz aclaró: “Para los que dicen que tenía un casco descarado, no es así, tenía un casco integral. El que venía con él atrás es el que traía el casco malo y no le pasó nada... EPD”.

Aunque no se conocen las causas del siniestro, el internauta Ruiz Yaicel afirmó que un perro se atravesó en el camino de la moto y el conductor, al tratar de esquivarlo, se salió de la vía y chocó contra la señal de tránsito.

Varios internautas criticaron la velocidad a la que acostumbran a ir muchos choferes de motos, causante de numerosos accidentes como este.

“Ese pobre perdió la vida porque iba manda'o, a mí que no me hagan cuentos, que a 60 km no se mata nadie”, aseveró Xavier Díaz Uribis Veitía.

“Sigan manda'os, que el que anda en moto, tiene un pie en la moto y el otro en el cementerio”, añadió.

El usuario de Facebook Ariel Lorenzo reveló que el hombre que iba en la parte de atrás de la moto se llama Erick, reside en el Wajay y fue trasladado al Hospital Militar con lesiones regulares.

“Según los peritos en el lugar iban por encima de 150...”, precisó.

Los accidentes de tránsito están entre las primeras cinco causas de muerte en Cuba, de acuerdo a cifras oficiales.

De enero a noviembre del año pasado se registraron 8.553 eventos de este tipo en el país, lo que equivale a uno cada 55 minutos. Estos hechos tuvieron como consecuencia un promedio de una persona fallecida cada 15 horas y un lesionado cada una hora y 15 minutos, según un informe oficial presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2019.

Entre las principales causas están el mal estado de las calles y carreteras, así como de los vehículos, la falta de iluminación y señalización, la alta velocidad al conducir, la ingestión de bebidas alcohólicas por los choferes y los animales sueltos en la vía.