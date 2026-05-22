Remolque atraviesa pared de una casa en Artemisa y pone en riesgo a una mujer y un niño

Vídeos relacionados:

Un remolque impactó contra la pared de una vivienda en Artemisa y estuvo a punto de costarle la vida a una mujer y a un menor que se encontraban en el interior, según muestra un video publicado en Facebook por el usuario conocido como El Funky.

El clip de 39 segundos recoge el testimonio de la afectada, quien se identifica como funcionaria del municipio y narra con evidente conmoción lo ocurrido: «cocinando y el niño cogió para que me hubieran matado coño y yo no sé cualquier persona yo soy una funcionaria del municipio».

La frase revela que la mujer estaba cocinando en el momento del impacto y que tanto ella como el menor estuvieron en riesgo directo.

No se reportan víctimas fatales en la información disponible sobre el incidente.

El accidente se suma a una cadena de siniestros similares registrados en Cuba en los últimos meses. En marzo de 2026, un camión chocó contra una casa en Santiago de Cuba y bloqueó su entrada; el conductor se marchó sin verificar daños ni heridos.

En febrero de 2026, un camión con contenedor derribó postes y cables en Matanzas y el conductor también abandonó el lugar.

La propia provincia de Artemisa acumula un historial grave de accidentes de tránsito. En febrero de 2024, al menos 28 personas resultaron heridas en Bahía Honda cuando el vehículo en que viajaban jóvenes militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas se accidentó al regresar de una actividad laboral.

En abril de 2022, una ambulancia quedó destruida tras chocar con un camión en Artemisa, y ese mismo mes un joven murió en la carretera central tras ser impactado por un conductor que se dio a la fuga.

El deterioro del parque vehicular, el mal estado de las vías y la falta de señalización son factores estructurales que contribuyen a la alta siniestralidad vial en la isla, según reportes de inicios de 2026.

Ante la ausencia de cobertura mediática oficial, la denuncia ciudadana a través de redes sociales se ha convertido en el principal canal para visibilizar este tipo de hechos, como ocurrió en este caso con el video que ya acumula cerca de 9,000 reproducciones en Facebook.