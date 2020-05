Numerosos mensajes de condolencias por la muerte de la actriz cubana Sarita Reyes

La muerte el pasado miércoles de la reconocida actriz cubana Sarita Reyes ha originado numerosas muestras de cariño en las redes sociales, tanto de antiguos compañeros como de admiradores.

Sarita falleció en La Habana a los 84 años, luego de una fecunda carrera en la televisión, la radio y el teatro cubanos.

Aunque es especialmente recordada por su faceta humorística, sobre todo en el programa Detrás de la fachada, también fue actriz dramática y como tal incursionó en series y dramatizados en la pequeña pantalla.

Su único hijo, Fidel Morales Reyes, baterista, percusionista y compositor residente en Puerto Rico, la recordó en su muro de Facebook.

“Mi madre Sarita Reyes falleció hoy en La Habana. Mami fue una gran artista, actriz, modelo, inspiración, patrón, amiga, confidente y muchas cosas más para mí. Por su compromiso, profesionalismo y entrega al arte escénico, recibió muchos reconocimientos durante su carrera y, más importante que eso, se ganó el cariño y la admiración de todo un pueblo. Ya descansas, mami. Te amo hasta el infinito”, expresó.

Su publicación recibió el cariño de muchos de sus colegas que conocieron y compartieron con su madre.

Uno de ellos fue César Pupy Pedroso, quien escribió: “Sintiendo Fidelito, nuestra Sarita Reyes. EPD”.

“Un abrazo grande, mi hermano”, fue el mensaje de Robertico Carcassés.

La cantante y actriz Annia Linares recordó su amistad con la fallecida artista.

“¡Fuimos muy buenas amigas! ¡Siempre que nos veíamos, era una fiesta! Ella siempre supo cuánto la admiraba ¡y la admiro! Su nombre siempre estará en la mente de todos, recordándola, como una de las mejores actrices y animadora, que dio nuestro país´”, relató Annia.

“¡Cuánto siento tu partida, Sarita! Ya nos volveremos a encontrar, amiga, ¡y seguiremos la fiesta! ¡Caramba, qué tristeza tan grande siento! ¡Qué descanses en paz, mi querida amiga, Sarita Reyes!”, concluyó.

Otras intérpretes como Malena Burke y María Antonieta Fernández mostraron su pesar.

“Lo siento muchísimo, mi más sentido pésame, amigo”, fue el mensaje de la hija de la gran Elena Burke.

“Qué triste, hijito... sabes que quise y admiré mucho a tu mami bella y talentosa... te acompaño en tu dolor… ¡Qué pena!”, aseveró María Antonieta.

Compañeros de profesión de la actriz agradecieron la oportunidad de haber podido trabajar con ella.

Uno de ellos fue al actor Ernesto Molina Gutiérrez.

“Fallece en Cuba a los 84 años, la destacada actriz Sarita Reyes. QEPD. Yo tuve el placer y la oportunidad de trabajar con ella en la telenovela cubana ‘Si me pudieras querer’, haciendo de su hijo. Gracias, Sarita, por tu simpatía y por todo lo que me enseñaste. Luz para ti”, rememoró.

La actriz Ana Lydia Méndez, quien durante muchos años trabajó formando parte del desaparecido Conjunto Nacional de Espectáculos, dirigido por Alejandro García Virulo, envió su solidaridad a Fidel Morales, hijo de Sarita Reyes.

“Fidelito, qué pena tan grande, que Dios te dé fuerzas, que descanse en paz”, escribió.

El actor Gerardo Riverón, quien trabajó en Cuba en disímiles series y otros espacios en la televisión cubana, también coincidió con Sarita en varias obras.

“Mi más sentido pésame Fidelito, sabes cuánto la admiraba y la quería. Mi primera novela en Tv, Un día y todos los días, escrita y dirigida por Marcos Miranda, fue con ella. Mi personaje se llamaba Guille, ella nunca más me dijo mi nombre, siempre me llamó Guille. Después hicimos juntos Mi tio el empleado, con Enrique Santiesteban, y muchas otras cosas. Siempre la recordare con cariño. EPD, nuestra querida Sarita”.

Otros músicos cubanos lamentaron la muerte de la artista. Una de ellos fue Beatriz Corona Rodríguez, hermana del cantante y compositor Kiki Corona, quien le envió a Fidel Morales Reyes un abrazo suyo y de toda su familia.

El violinista y director de la orquesta Aragón, Rafael Lay, transmitió sus condolencias. “Qué pena, descanse en paz”, dijo.

Por su parte, el compositor y arreglista Tony Pinelli la describió como “una admirable mujer y excelente actriz”.

Igualmente, el intérprete Amaury Gutiérrez la catalogó de “gran artista”.

El compositor Edesio Alejandro aseguró que sentía mucho la muerte de la actriz. “Qué pena, bro, en paz descanse, mi bro. Te quiero, cuídate”, dijo al hijo de la fallecida.

Similar mensaje envió el presentador Omar Moynelo. “Qué pena, amigo, te acompaño en lo que sientes”.

El realizador de cine Ian Padrón, quien recientemente perdió a su padre, Juan Padrón, envió sus condolencias al hijo de Sarita Reyes.

“¡Eternamente sonriente Sarita! ¡Nuestro pésame!”, posteó.

Uno de los primeros textos de homenaje a Sarita lo escribió el humorista Marcos García Rodríguez, quien agradeció el apoyo que le brindó la artista durante su carrera.

“¡Adiós, Sarita Reyes! Me ayudaste más de lo que yo merecía. Hablando maravillas de mí, me abriste puertas a las que yo no podía llegar. Me defendiste cuando lo necesité y siempre me dedicaste tus mejores sonrisas. Te agradezco siempre, querida Sarita Reyes, tanta bondad. Descansa en paz, querida amiga”, expresó.

Otro comediante, Michel Pentón, rememoró los años 2000, cuando trabajaron juntos en el concurso televisivo Los amigos de Pepito: “Coñooo... qué pena... E.P.D Sarita... Gracias por enseñarnos tanto... Le agradezco a Marki el haberme puesto junto a ti y Mario Aguirre de jurado en el programa... fue buenísimo conocerlos”, afirmó.