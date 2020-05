Pitbull estrena el videoclip de su himno contra el coronavirus "I believe that we will win"

Pitbull ha estrenado el videoclip oficial de su nuevo sencillo I believe that we will win, un canto de unión, esperanza y reflexión en medio de la difícil situación que se vive en más de medio mundo a causa del coronavirus.

Luego de sacar a la luz el tema en formato vídeo lyric en el que se puede apreciar al completo su letra y que está compuesto por varias imágenes de la ciudad de Miami (Florida), ahora el cantante estadounidense de origen cubano ha presentado el videoclip oficial de I believe that we will win.

Además de la actuación del intérprete en lo que parece ser el interior de un tabloncillo de baloncesto, en el material audiovisual podemos ver la participación de varias personas, entre las que se encuentran el famoso cantante estadounidense de origen senegalés Akon, que desde su confinamiento escuchan y bailan al ritmo de la canción.

Asimismo, Pitbull quiso rendir un especial homenaje a todos los trabajadores sanitarios en el clip y añadió varios de ellos uniformados con sus respectivos equipos de protección individual (EPI) que aparecen aplaudiendo y disfrutando del tema desde los hospitales.

Mister Worldwide dio a conocer la noticia del lanzamiento del videoclip de I believe that we will win a través de sus redes sociales, con una invitación a todos sus seguidores a que disfrutasen de esta pequeña iniciativa que había tenido para brindar fuerza y ánimo durante la pandemia.

"El vídeo oficial para el nuevo himno mundial está realmente en todas partes ahora. Mira cómo el mundo se une y únete al movimiento. ¡Creo que ganaremos! Dale", comentó el intérprete en Instagram junto a un adelanto el clip.