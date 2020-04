Ya esta aquí "I believe that we will win", el himno de Pitbull por el coronavirus

Publicado el Lunes, 13 Abril, 2020 - 07:35 (GMT-4)

Después de varios días de espera, finalmente ya se puede disfrutar al completo de I believe that we will win, el nuevo sencillo que ha estrenado el cantante estadounidense de origen cubano Armando Christian Pérez, mejor conocido por todos como Pitbull.

El famoso artista ha lanzado este tema como un himno que llega con un mensaje lleno de ánimo y apoyo en medio de estos tiempos tan difíciles que viven en muchos países a causa de la propagación de coronavirus. Asimismo, el artista hace un llamado a la unión y a la lucha con inteligencia y sentido común para poder ayudar a erradicar la pandemia.

Mister 305 presentó el sencillo a través de su canal oficial de YouTube mediante un vídeo lyric en el que se puede apreciar al completo la letra de la canción.

Para dar vida al audiovisual de I believe that we will win, Pitbull utilizó de fondo varias imágenes de la ciudad de Miami (Florida), su tierra natal.

Según comentó el propio Mister Worldwide en uno de los adelantos de este proyecto musical que compartió en sus redes sociales, quiso reflejar en el vídeo a La ciudad del sol, pues desde muy pequeño siempre le ha inculcado el espíritu de lucha y superación.

"Miami me enseñó a pelear, y quiero dárselo a todo el mundo en este momento. Ahora es cuando debemos mantenernos unidos. Tenemos que pelear duro, mostrar cuán poderoso es cuando nos unimos", dijo el artista.