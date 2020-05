“La pandemia es falsa”, grita un hombre en una tienda de Miami Beach en rechazo a ponerse una máscara

Un hombre en Miami Beach fue grabado en un video esta semana, cuando empezó a gritar a la entrada de un Publix del barrio de South Beach porque no quería ponerse una máscara de protección contra el coronavirus.

“¡Esta es una bandera falsa, una pandemia falsa! ¡Estás violando mis jodidos derechos constitucionales y mis derechos civiles!”, gritó el hombre a una oficial de cumplimiento del código de la ciudad, quien captó la escena con su cámara corporal.

Según la información de CNN, la agente estaba en ese momento realizando una verificación de rutina en una tienda de comestibles Publix, cuando sucedió el incidente. No está claro qué pasó antes de que empezara la grabación o qué causó la ira del hombre, que estuvo gritando durante casi dos minutos.

“¡No hay pandemia! ¡Jódete!”, vociferó.

“¡Puedes tomar tu falso y global ataque terrorista, de bandera falsa y empujarlo…!. ¡Ustedes son terroristas!”, añadió.

El hombre, que no fue identificado, amenazó también con presentar “una demanda colectiva” porque según él la oficial estaba violando sus derechos, al exigirle que usara una mascarilla en una tienda de propiedad privada.

“Necesitas usar una máscara, ¿entiendes eso?”, dijo ella con serenidad.

A lo que él respondió: “¡Tengo derecho a comprar comestibles sin ser forzado a participar en su jodido terrorismo!”.

Después de casi un minuto de insultos, una clienta usando su mascarilla lo enfrentó.

“¡Aléjate si no te importa una mierda! ¡Tenemos derecho…! ¡Te vas!”, arremetió.

El video de la agresión verbal fue divulgado por los funcionarios de la ciudad de Miami Beach, quienes señalaron que el hombre no fue citado ni imputado por su acción.

El incidente fue repudiado por el alcalde Dan Gelber.

“Gritar o maldecir a los trabajadores de la ciudad que se están poniendo en riesgo y solo están haciendo su trabajo es realmente inaceptable. La ciudad no comenzará a arrestar a las personas por no usar máscaras o violar las reglas de distanciamiento social. Pero necesitamos que siga estos procedimientos incluso si no está de acuerdo con ellos”, subrayó.

Este no es el único caso de este tipo que han tenido que enfrentar los agentes del orden de Miami Beach, quienes a menudo se encuentran con la resistencia de las personas a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias destinadas a prevenir la propagación del coronavirus.

El lunes pasado el gobierno de la ciudad cerró “hasta nuevo aviso” el popular South Pointe Park, que apenas llevaba abierto cinco días, luego de que fuera visitado por cientos de personas sin mascarillas, violando así las disposiciones de protección ordenadas.

La policía local señaló que ese fin de semana emitió al menos 5.232 advertencias a personas por no llevar máscara facial, la mayoría de ellas en la citada instalación recreativa.

Los guardaparques denunciaron que algunos paseantes, al ser requeridos, respondían: “Vete a la mierda”.

Como respuesta a estos hechos, el director de cumplimiento del código de Miami Beach, Hernan Cardeno, envió un comunicado al portal New Times.

“Nuestras inspecciones para cubrirse la cara y el distanciamiento social no siempre son bienvenidas, pero lo estamos haciendo por el bien común”, señaló.

“Me enorgullece liderar un equipo de profesionales de cumplimiento del código que están en primera línea todos los días en nuestra comunidad, simplemente tratando de garantizar que el público cumpla con las medidas de seguridad vigentes durante esta pandemia global”, añadió.

El condado de Miami-Dade, al que pertenece Miami Beach, es el más afectado por el coronavirus en el estado de Florida, con más de 37.000 casos confirmados de la enfermedad.

El pasado jueves 7 de mayo el alcalde Carlos A. Giménez extendió la ampliación del estado local de emergencia por una semana más, debido al incremento de los contagios.