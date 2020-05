Melendi también sorprende con su versión de "Hongos", de Ricardo Arjona

El cantautor español Melendi también ha ofrecido su versión del más reciente tema del guatemalteco Ricardo Arjona, Hongos.

"¡Gracias por tu música, maestro!", escribió el intérprete de Lágrimas desordenadas junto al video, en el que aparece cantando en su estudio, guitarra en mano y en blanco y negro.

A pesar de que Melendi es muy popular y seguido, no publica de manera habitual en redes, por lo que cada uno de sus posts es un inmenso regalo para sus fieles seguidores. Además, puso todo su sello y pasión en el tema y derritió a sus fans con la interpretación.

"Que excelente trabajo Melendi, de verdad que calidad de voz y de canción. Eres grande", "No me lo puedo creer, maravilloso", "Lo has hecho tuyo y brilla", "Son unos grandeeeees, ojalá algún día hicieran un dueto", "No sabía cuanto necesitaba esto, gracias Melendi", "¡Ay Melen, que hermosa versión!", "Ya te echábamos de menooos", comentaron algunos de sus seguidores.

Además de la buena acogida que tiene el tema, muchos usuarios también aprovecharon para pedir un dueto de ambos artistas y asegurar que verlos juntos sería un sueño.

Otro de los que generó mucho revuelo con su versión de Hongos fue el reguetonero Farruko, que recibió la aprobación del mismísimo Arjona.

La cantante y actriz argentina Tini Stoessel, novia del colombiano Sebastián Yatra, también enamoró a Arjona con su sentida interpretación de Hongos.

Hongos forma parte del último disco de Ricardo Arjona, que tiene fecha de estreno en 2021 y llevará por nombre Blanco y negro. El tema se ha viralizado desde su lanzamiento a finales de abril y ha sido muy bien recibido.