Cubanos agradecen a Melendi y Aymée Nuviola por canción a la libertad de Cuba

Miles de cubanos agradecieron al popular músico español Melendi y a la cantante cubana Aymée Nuviola por la canción a la libertad de Cuba “Pan para Yolanda”.

Con casi 400 mil reproducciones en YouTube, el video de la canción ha recibido conmovedores mensajes de cubanos desde dentro y fuera del país.

“Gracias” es una de las palabras más recurrentes en los comentarios. Los cubanos expresan su agradecimiento por la canción de libertad que ha llegado de la autoría de Melendi, con una indudable intertextualidad con la canción de Pablo Milanés, “Yolanda”.

"Hermosa canción. Como fan y como cubano, te lo agradezco. Imposible no emocionarse al escuchar esta canción de libertad. Es lo que queremos los cubanos que vivimos en la isla. Yo no quiero irme de mi país, antes lo esperaba y cada día ponen a prueba mi paciencia para irme, pero me gustan mis playas, mi gente y mi familia y mis abuelos viven aquí", expresó un usuario en YouTube.

Otros mostraron su gratitud por tener en cuenta a los cubanos y “todo el sufrimiento que nos han hecho vivir por años”, escribió alguien que reveló haber arrojado unas lágrimas con la composición.

La canción llevó a muchos cubanos a socializar sus experiencias, sus historias de vida en Cuba, historias de dolor, de separación, de falta de libertad.

“Viví 28 años con mi familia separada por causa de todas estas situaciones, soy una profesional sin futuro en mi Isla, sin esperanzas más allá que las de salir de aquí algún día, igual que todos los jóvenes. Tus canciones fueron parte de mi adolescencia y ahora te admiro más. Otra vez gracias, por no dejarnos solos, por apoyarnos y por el cariño", manifestó otra persona.

Muchos reconocieron que la melodía y la letra hicieron brotar las lágrimas por reconocer en el tema una realidad dolorosa.

"Estoy llorando a mocos salidos, solo puedo decir gracias por usar tu voz , en pocos días veré a mi madre y mi hermana que no veo hace cuatro años, podré disfrutar de tu música en vivo y dios sabe que daría lo que fuera por estar con ellas , solo sueño con que nos volvamos a reunir", comentó alguien.

Nostalgia por Cuba desde el exilio, recuerdos de la salida de la isla dejando atrás a la familia, añoranza por los vecinos, la casa de la niñez, la comida, afloraron en los comentarios.

"Los cubanos perdidos por el mundo añorando esa Cuba libre estoy seguro que harán esta canción suya y un día no muy lejano la cantaremos todos en una cuba libre", manifestó un usuario.

Desde España, una cubana se dirigió a los cantantes para expresar que “Dios quiera que pronto tengamos esa bandera blanca y estemos celebrando todos juntos la libertad".

Otros aseguraron sentir respeto y admiración por Melendi. “Si antes te admiraba, hoy te admiro un millón de veces más.... que canción tan hermosa que detrás de esa sutileza que tiene, trae un mensaje tan contundente como es el de la libertad”, apuntaron.

De otras nacionalidades también llegaron mensajes de agradecimiento por “Pan para Yolanda”.

Una dominicana reconoció que se le aguaron los ojos por la canción. “Los Hermanos cubanos son de admirar, los que siguen en la isla soñando con la libertad que tanto merecen y también los que han podido salir para darle mejor vida a sus familias”, dijo.

Un venezolano declaró que se trataba de una de las canciones más estremecedoras que ha escuchado en su vida, “me hace llorar, soy venezolano, toda mi familia está fuera del país, letra sin desperdicios, mensaje sublime y directo al mismo tiempo, toda mi solidaridad con el pueblo cubano".

Con el estribillo “Quítame la bandera roja que... yo me quiero bañar” la canción fue publicada este jueves en el canal de YouTube del músico español.

Con gran sutileza, el compositor y cantante aborda temas controversiales como las Damas de Blanco, las protestas en Cuba, la crisis económica que atraviesa el pueblo y la censura a los artistas, a través del doble sentido.

La canción surgió tras una invitación para cantarle a Cuba que le hizo el popular compositor español a la intérprete cubana.

Ambos se conocieron en abril, en Miami, donde establecieron lazos para una posible relación profesional.

En varias ocasiones Melendi ha reconocido su cercanía con Cuba: “Allá donde voy la comunidad cubana me acoge y me quiere”, dijo en declaraciones recientes.

