Tekashi 6ix9ine: récord en Instagram y viral en YouTube con su nuevo tema tras salir de la cárcel

El rapero, trapero y compositor estadounidense de origen mexicano Daniel Hernández, mejor conocido en el mundo de la música como Tekashi 6ix9ine, rompió récord en Instagram Live este viernes con dos millones de espectadores, su primera transmisión después de salir de la cárcel.

El artista no ha perdido el tiempo desde que fue liberado hace poco más de dos semanas y pasó prácticamente de la celda al estudio y a la velocidad de un rayo estrenó su nuevo tema GOOBA, con un colorido y producido videoclip.

Por si fuera poco, el clip se hizo viral en YouTube y ostenta uno de los mejores puntajes de la plataforma con más de 60 millones de reproducciones en menos de 48 horas.

La canción también se ha colocado en el número uno de varias listas de éxitos musicales, quitándole el puesto a temas tan virales como Toosie Slide, de Drake, y el propio artista lo ha compartido en sus redes.

Tras conocerse su salida de la cárcel, 6ix9ine no se había dejado ver en las redes y sus seguidores estaban más que impacientes esperando por saber de él. Este viernes, su transmisión en vivo por Instagram fue una locura, con un récord de espectadores que estuvo oscilando entre 1.8 y 2.1 millones, cifras que ni siquiera los más virales de la plataforma como Hailey Baldwin, Selena Gómez, Drake y Bad Bunny han alcanzado.

El polémico artista de 24 años dedicó su directo a hablar sobre su tiempo en la cárcel, las amenazas de muerte que ha recibido y los proyectos musicales que está cocinando.

Por supuesto, como es habitual en el problemático Tekashi, no faltaron las 'tiraderas' para sus colegas Drake, Tory y Bad Bunny: "Nunca podrán conmigo, no podemos enfrentarnos porque no somos iguales, yo soy una leyenda viviente".

"Yo estaría molesto si una rata saliera de la cárcel después de dos años e hiciera más números que ustedes", remató.

Tekashi fue detenido a finales del 2018, acusado de 9 cargos federales entre ellos tráfico de drogas, crimen organizado, pandillerismo y portación ilegal de armas. El rapero fue sentenciado a 2 años de prisión, pero salió antes bajo orden de prisión domiciliaria por colaborar con las autoridades un penal de Nueva York. En su nuevo videoclip se puede ver su grillete electrónico.

"Yo sé que hay un código de la calle, que no se puede delatar, que hay que ser leal, pero ¿dónde estaba la lealtad cuando se acostaron con la madre de mi hija? ¿Dónde estaba cuando me escribían con amenazas de muerte y me dieron una paliza y la grabaron en video? ¿Dónde estuvo cuando intentaron secuestrar a mi madre? Entonces, ¿quién rompió el código primero?", aclaró acerca de quienes cuestionan su colaboración para salir de la cárcel.

Para sus haters también hubo unas palabras: "No importa cuanto ensucien mi nombre, son dos años que se han estado burlando de mí, haciendo memes sobre mí y ensuciando mi nombre y lo he visto. Ninguno ha pasado por lo mismo que yo, y volví a casa y soy una leyenda a los 24 años".