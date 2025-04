¡Tekashi 6ix9ine lo volvió a hacer! El rapero encendió las redes tras compartir varios videos desde su cuenta secundaria de Instagram @thebigggestttoppp, donde se le ve disfrutando al máximo en una fiesta en el restaurante Lo D’ Alex, del reguetonero Alexander Delgado, en Miami. Pero lo que más ha dado de qué hablar no es la rumba, ni las joyas, ni el derroche… sino su actitud desinhibida y una rubia que se robó la escena.

En los clips, que ya se han vuelto virales, Tekashi aparece muy bien acompañado por dos mujeres: una morena y otra de larga melena rubia. Es con esta última con quien el artista se deja llevar y termina protagonizando un tremendo beso, de esos que no dejan lugar a dudas. Y no, no fue un piquito… fue un beso en condiciones.

Lo más leído hoy:

El ambiente del video lo dice todo: luces tenues, música a todo volumen, cadenas brillando y el rapero derrochando flow como solo él sabe hacerlo. Pero lo que más destaca es la química con la misteriosa rubia: risas, miraditas, poses para la cámara... y finalmente, el beso que selló la noche.

Todo esto, claro, llega justo cuando muchos aún se preguntan si terminó o no su relación con la cantante cubana Hallel Génesis, con quien estaba vinculado sentimentalmente hasta hace poco. Aunque ninguno ha confirmado la ruptura, ambos eliminaron sus fotos juntos y dejaron de seguirse en redes. Las indirectas han volado en ambas direcciones… y este beso parece decirlo todo.

Mientras Tekashi se divierte en Miami, Hallel lanza fuego con su nuevo tema "Lo Mejor Que Tuviste", lleno de frases punzantes y mensajes entre líneas que muchos interpretan como directos para el rapero.

¿Coincidencia o respuesta con sabor a revancha? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí está claro es que el drama sigue más vivo que nunca. Tekashi anda suelto, Hallel está en modo reina… y las redes, echando humo.

Preguntas frecuentes sobre Tekashi 6ix9ine y su relación con Hallel Génesis