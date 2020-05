Cubanos de EE.UU. y España responden a la mentira del NTV de falta de comida #IrmaChallenge

Cubanos residentes en Estados Unidos, España y otros muchos países respondieron a la periodista oficialista Irma Shelton con un reto en línea, el #IrmaChallenge, donde suben imágenes de los mercados llenos de alimentos, sus platos de comida, neveras y de las colas y la escasez que sí hay en Cuba en plena pandemia de coronavirus.

Después de que el noticiero del mediodía de la televisión controlada por el Partido Comunista aseguró que en "los países neoliberales" comienza a escasear la comida y aumentan las colas para bancos de alimentos, sin especificar que son gratuitos, cubanos han compartido bajo ese hashtag lo que sí hay en EE.UU. y otros muchos países: alimentos y, en particular, carne.

Unos se fueron a un centro comercial en Orlando, Florida, y usaron otro de los retos virales, el #coffinchallenge, para bailar con pedazos de carne como hacen en los famosos entierros en África. "Irma, esto va de mal en peor. Aquí te dejo la situación actual de Orlando", escribió Eduardo Morejón en Facebook.

También en EE.UU., pero un poco más al norte, en Massachusetts, un cubano se preguntó dónde están las colas que dice la televisión estatal mientras recorría un mercado abastecido.

Por su parte, una cubana se acercó a otra tienda para enseñarle a Shelton todos los tipos de carne que hay en EE. UU. "Tampoco madrugué a las seis de la mañana. Vamos a seguir Irma porque esto tú no lo has visto y si lo has visto, eres una descarada", dijo Bianet, quien enseñó en cámara la variedad de productos.

"No es para ofender a nadie, ni especular, esto es para la señora Irma Shelton por estar diciendo que en EE.UU. estamos pasando hambre por la escasez. ¿Me puedes decir dónde está la escasez? Gracias a Dios la mayoría en este país tienen comida", expresó otro con una foto de su nevera abierta de par en par.

Captura de pantalla de respuesta en Facebook.

Nelson Nero-Pro, por su parte, salió este sábado por Walmart, Publix y Target para desmentir "el engaño del NTV cubano y a Irma Shelton con pruebas reales, no con palabras y con imágenes robadas de otros sitios", señaló en Facebook.

Desde España una usuaria apuntó de modo irónico que "está feo feo. Déjame ver si encuentro algo por otro lado". Los comentarios en Twitter fueron igualmente sarcásticos ante la evidente diferencia con lo que ocurre en Cuba.

También cubanos desde Colombia, Ecuador y otros muchos países compartieron fotos de los mercados llenos. "Así se ve el desabastecimiento y la escasez de alimentos durante la emergencia sanitaria en países donde la tierra y los medios de producción están en manos de los únicos capaces de generar riqueza: la gente", afirmó el doctor cubano Aldo Miguel Santos desde Guayaquil.

Captura de pantalla de respuesta a Irma Shelton en Facebook.

En las redes sociales también son frecuentes las imágenes de las colas en Cuba y la escasez en la isla que contrastan con las tiendas en los países criticados por la TV cubana.

Ante quienes, por su parte, han criticado el #IrmaChallenge, una cubana identificada como Laura de Cuba aclaró que "no incita al acoso ni al odio. Se le ocurrió a una amiga a raíz del meme que yo saqué y la intención era mostrar las tiendas de España y de EE.UU. Nada más".

Hace unos días la respuesta de una española indignada con Shelton se hizo viral, por la franqueza con que pedía no creer a quienes mienten y por afirmar que se puede salir de una dictadura, como ocurrió en España con Francisco Franco hace más de 40 años.