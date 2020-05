Española responde indignada al reportaje de la Televisión Cubana sobre la escasez de alimentos en España

La española Sonia Ramos, que vive en Tenerife, respondió insultada al reportaje de la periodista oficialista Irma Shelton Tasé para el Noticiero estelar de la Televisión Cubana, sobre la escasez de alimentos en España y Estados Unidos por la pandemia de coronavirus.

"Me he molestado sobremanera, al ver como en el Noticiero Oficialista de Cuba se usa a España, mi país, como bandera para engañar, manipular y tergiversar verdades. Me refiero al video donde la periodista Irma Shelton habla de interminables filas de personas en España para obtener alimentos, habla de pobreza extrema como consecuencia indirecta de esta pandemia que hoy azota al mundo entero", dijo Ramos.

Sonia aseguró que, si bien es cierto que la crisis del coronavirus no es solo sanitaria sino también económica para el mundo entero, las imágenes que se mostraron en el noticiero están completamente tergiversadas, manipuladas y sacadas de contexto y lamentó que con la situación tan precaria que vive el pueblo cubano, el gobierno centre su mirada en países como España.

"Preocúpense de su país, den noticias de su país, salven a su país, porque ahí sí se está pasando hambre", expresó la española, que aseguró tener muchos amigos cercanos que son cubanos.

"Yo no sé si esa periodista tiene idea, pero el Estado español, de las bolsas del gobierno, está ayudando a los españoles con un 70% de su salario base y también está ayudando a la gente que lo necesita con alimentos", explicó Sonia, que además resaltó que "en España se puede entrar a un supermercado y comprar un pollo, cosa que en Cuba no se puede".

"Además del gobierno, hay asociaciones no gubernamentales, organizaciones de comida, la Cruz Roja, que también están ayudando con alimentos a las personas afectadas por la crisis", sostuvo.

"Estáis ganando 20 euros al mes y un pantalón les cuesta 15 y os estáis metiendo con mi país", prosiguió la española, todavía perpleja con la desfachatez del oficialismo cubano de centrar la atención en otros países con la fuerte crisis económica que se vive en Cuba desde hace mucho tiempo.

"Cubanos, os están engañando", expresó. "Todos juntos podéis, salid a las calles, manifestaros, que aquí en España tuvimos el franquismo y salimos de todo eso y ahora tenemos democracia, podemos votar, hablar con libertad y ustedes pueden, pero unidos".

"Os deseo que os unáis y que lo logréis", concluyó.

A continuación, reproducimos la carta completa que Sonia Ramos anexó a su video:

CARTA ABIERTA DE UNA ESPAÑOLA INDIGNADA CON EL GOBIERNO DE CUBA.

No acostumbro a hablar de las políticas de otros países, a pesar de que conozco el tema “Cuba” por mis amigos cubanos residentes en mi país. Pero lo hago ahora porque me he molestado sobremanera, al ver como en el Noticiero Oficialista de Cuba se usa a España, mi país, como bandera para engañar, manipular y tergiversar verdades.

Me refiero al video donde la periodista Irma Shelton habla de interminables filas de personas en España para obtener alimentos, habla de pobreza extrema como consecuencia indirecta de esta pandemia que hoy azota al mundo entero. Usa imágenes, las cuales dudo que sean de España o sobre la situación actual, donde muestra un video del Banco de Comida de Madrid donde alguien dice que han aumentado las ayudas y se empieza a ver que han disminuido esas reservas. Así que iré explicando cada cosa poco a poco.

Sí, es cierto, España y el mundo entero están pasando por una crisis sanitaria que para todos los países traerá en mayor o menor medida una crisis económica. Pero quiero que me lean y me desmienten si es necesario, cuando digo que no es cierto nada de lo que se habla, y la poca verdad que he visto, está muy tergiversada y manipulada.

Cada país, tiene en sí, personas que necesitan ayuda social, porque tienen menos ingresos o ninguno, porque su situación migratoria no les permite trabajar y pagar sus cuentas, porque padecen discapacidades y por un sinfín de razones que serían incontables y muy difícil de mencionar todas. Pero no ha sido ese el sentido que se le ha dado a la noticia en la prensa oficialista cubana.

Se están dando ayudas de comida y dinero, pero justamente a los menos favorecidos y a quien lo necesite, pero no porque esté España en una pobreza extrema y porque sea culpa de las empresas privadas que la gente no pueda comprar sus alimentos, porque los mercados están abarrotados y pueden todos acceder a ellos sin problema alguno. Se está ayudando, dentro de lo posible a todos para que juntos superemos esta crisis y nadie quede desprotegido.

No se hacen colas para recibir esas ayudas, pues en plan de evitar la propagación de la pandemia, esas ayudas son llevadas de manera individual y por el personal encargado directamente a los hogares.

Y el banco de comida que muestran en Madrid, no es el banco de toda la comida de España, es un banco de comida precisamente para ayudar a esas personas que más lo necesitan. Bancos que hay en todas las comunidades, no solo en Madrid, donde se da de manera gratuita, comida, artículos de primera necesidad y otras muchas cosas más.

Me indigna, ver cosas así, porque, aunque nunca he tenido el placer de visitar Cuba, cosa que haré algún día, conozco la verdad de lo que está sufriendo su pueblo, precisamente de la boca de muchos de los cubanos que han emigrado a España y que hoy me enorgullezco de llamar amigos y más que amigos, familia.

Es muy triste ver como se manipula a un país entero con esa sarta de mentiras sin lógica y que la mayoría de los cubanos no se toman el tiempo de confirmar, y además usando a mi país como ejemplo, tergiversando la verdad, sacando una noticia de contexto que engaña al pueblo de Cuba haciéndoles creer, que por muy mal que estén, el resto del mundo está igual o peor. No quieran mantener su sistema de gobierno fallido a costa de las mentiras que involucren a mi país. Me siento ofendida como española e indignada como ser humano.

Realmente Cuba necesita un cambio, necesita libertad y librarse de ese comunismo dictatorial que engaña y manipula a 11 millones de cubanos como una vez sufrimos con Franco. Sometiéndolos en una burbuja de desinformación, de mentiras mal contadas y de manipulaciones. Vergüenza es lo que dais comunistas, vergüenza por hacer lo que están haciendo con ese pueblo hermoso. Solo deseo, desde lo más profundo de mi corazón, que los cubanos, abran sus ojos y se den cuenta de que necesitan ser libres de una buena vez. De que hay mundo más allá de su isla y de que no están solos, solo hay que oír a los cubanos fuera de Cuba hablar de su Tierra para enamorarte de ella sin conocerla, justo como me ha pesado a mí.

La libertad no se regala, se conquista, solo ustedes, cubanos fuera y dentro de Cuba pueden conseguirla, librarse de esa dictadura que los está cegando, que es dueña de sus sueños, de sus esperanzas, que los obliga a irse de su tierra por un futuro mejor, digan basta, y vuelvan a ser dueños de sus vidas.