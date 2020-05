Hablan los cargadores de féretro africanos que se han hecho virales por el coronavirus

Uno de los memes más virales durante la crisis del coronavirus y que ha dado paso a divertidos retos en TikTok e Instagram, lo han inspirado cuatro bailarines africanos que se dedican a cargar féretros siguiendo una milenaria tradición de su país de origen, Ghana.

El video original es de 2017, pero se ha convertido en una locura en las redes desde hace unas semanas, luego de que alguien le pusiera música electrónica de fondo para inspirar videos de humor negro, que en su mayoría son situaciones peligrosas o descabelladas en las que se da a entender que la persona muere o para reflejar que algo salió muy mal.

Bajo las etiquetas #coffindance o #coffinmeme se pueden encontrar hilarantes y ocurrentes videos inspirados por estos cargadores de ataúdes de Ghana, que inundan las redes sociales desde principios de abril.

Los bailarines originales del video

"La gente me llama para decirme 'tu video está en todas partes en Internet, en las redes sociales, se volvió viral'. Me siento muy agradecido", contó a BBC el líder de estos bailarines africanos que salen en el viral video.

"Este video me ayudó mucho, me ha dado mucha visibilidad. La gente quiere verme, me llaman para entrevistas. Con la pandemia mi negocio se ha paralizado. Ahora no estamos trabajando y me siento muy mal, pero siento que después de la pandemia vamos a viajar por el mundo para mostrarle a la gente lo que hacemos y enseñarles cómo le mostramos respeto a nuestros muertos", dijo otro de los bailarines.

¿A qué se debe este baile?

El video original, filmado en 2017, fue tomado durante una ceremonia tradicional en Ghana. En ese país africano es tradición contratar a los llamados bailarines cargadores de ataúdes para que carguen el féretro y lo lleven hacia su tumba bailando. La procesión también se hace entonando algunos cantos tradicionales, ya que para los ghaneses esto significa que el espíritu de la persona fallecida se llenará de felicidad y permanecerá así en la eternidad.

Si bien en las redes sociales el video ha inspirado desde humor negro hasta críticas sociales y burlas políticas, lo cierto es que en Ghana es una tradición muy importante y es la manera en la que se les rinde homenaje y respeto a los muertos y se les ayuda a que lleguen 'al otro lado' cargados de cosas positivas.