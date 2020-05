La bella felicitación de Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, a Mireddys González por el Día de las Madres

Las redes sociales han logrado acercar a miles de madres e hijos que por la pandemia del coronavirus han pasado el Día de las Madres a distancia. Ese es el caso de Jesaaelys Marie, hija del reconocido cantante Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, quien ha recurrido a Instagram para dedicarle unas bellas palabras a su madre.

La joven, que se ha convertido en una de las influencers latinas de moda gracias a sus tutoriales de maquillaje, ha hecho una selección de fotografías con su mamá que ha compartido en Instagram y una de las cosas que más ha llamado la atención es el gran parecido entre madre e hija.

"Felicidades a mi mamita hermosa Mireddys, ¿qué haría yo sin ti? ¿Sin todo lo que me has enseñado? Mami gracias por ser como eres... una mujer con un corazón hermoso. Siempre has sido mi ejemplo a seguir porque no hay nadie como tú. Eres el amor de mi vida, pero eso ya tú lo sabes. Te extraño muchísimo. Te amo. Felicidades a todas las madres en el día de hoy. Son superhéroes", expresó en la red social, donde tiene una comunidad de más de 800 mil seguidores.

Ambas tienen una relación estrecha y no es la primera vez que Jesaaelys se refiere a su progenitora como "el amor de su vida";, ya lo hizo a principios de este año también en Instagram al publicar un retrato de ellas juntas.

Jesaaelys es una joven cariñosa y familiar y cada cierto tiempo pone de manifiesto la admiración que tiene y el amor que siente hacia sus padres a través de las redes sociales, donde su contenido suele estar relacionado con el mundo del maquillaje.

La makeup artist se dedica a mostrar gran parte de su trabajo en Instagram, aunque también tiene un canal de Youtube donde comparte tutoriales de cómo lograr un rostro de ensueño con las últimas tendencias.

Durante muchos años la familia del Big Boss fue toda una incógnita, ya que el cantante mantenía su esposa e hijos alejados del foco público. Pero en el último tiempo, gracias a las redes sociales y los perfiles personales de cada miembro de la familia, hemos podido conocer un poco más sobre la familia Ayala-González.

Daddy Yankee y Mireddys González forman una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento con 25 años de matrimonio a sus espaldas; juntos son padres de tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaaelys. Esta última es la más mediática de los tres y ha logrado cautivar a gran parte de los fans de su papi con su carisma y belleza.