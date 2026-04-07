Daddy Yankee: Primer artista de reguetón nombrado Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación

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La Academia Latina de la Grabación anunció este martes que Daddy Yankee es la Persona del Año 2026, convirtiéndose en el primer artista de reguetón en recibir el máximo honor de la institución en toda su historia.
El anuncio llegó a través de la cuenta oficial de los Latin Grammy en X, acompañado de un anuncio promocional dedicado al artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez.
"Pionero, visionario y figura clave en la expansión global del reggaetón, su legado ha transformado la música latina durante casi tres décadas, abriendo caminos para una nueva generación. Con este reconocimiento, celebramos su extraordinaria trayectoria artística, su impacto cultural y su compromiso humanitario, que lo han convertido en un referente para generaciones", destacó la institución.
Hasta ahora, ningún exponente del reguetón había alcanzado este reconocimiento, lo que convierte este nombramiento en un hito histórico para el género urbano latino. La gala privada de homenaje está programada para el 11 de noviembre.
Su gira de despedida, "La Última Vuelta", reunió a más de 1.9 millones de personas en 83 fechas, consolidándose como una de las despedidas más multitudinarias de la música latina. Tras su retiro de los escenarios, el artista lanzó "Lamento en Baile", su primer álbum de temática cristiana, marcando un giro espiritual en su trayectoria.
Preguntas frecuentes sobre Daddy Yankee como Persona del Año 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación?
Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año 2026 por ser pionero, visionario y una figura clave en la expansión global del reguetón. Su legado ha transformado la música latina durante casi tres décadas, abriendo caminos para nuevas generaciones. La Academia Latina de la Grabación destacó su extraordinaria trayectoria artística, su impacto cultural y su compromiso humanitario.
¿Cómo ha sido la transición de Daddy Yankee hacia una nueva etapa en su carrera?
Tras su retiro de los escenarios con la gira "La Última Vuelta", Daddy Yankee lanzó "Lamento en Baile", su primer álbum de temática cristiana, marcando un giro espiritual en su trayectoria. Este nuevo proyecto refleja una etapa diferente en su carrera, con letras llenas de optimismo y sonidos caribeños, alejándose de los temas tradicionales del reguetón.
¿Cuál ha sido el impacto de Daddy Yankee en la música latina?
Daddy Yankee ha tenido un impacto significativo en la música latina al ser pionero del reguetón, transformando el género y llevándolo a una audiencia global. Su influencia se extiende más allá de la música, inspirando a nuevas generaciones de artistas y consolidándose como un referente cultural en la comunidad latina.
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