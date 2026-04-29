Daddy Yankee lanza canción para el Mundial 2026 y sus fans celebran: «Por fin una canción digna del Mundial»

Daddy Yankee sorprendió al mundo con el lanzamiento de «Echo», el tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una colaboración con la artista jamaicana Shenseea que fusiona el reguetón y el dancehall sobre una base electrónica.

El tema, presentado por la FIFA el pasado martes, fue coproducido por el puertorriqueño Tainy, ganador de varios premios Grammy, junto a Ibrahim Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, e incorpora un fragmento del tema «Red & Black Light» de Maalouf.

«Echo» llega cargada de energía caribeña y latina, con un ritmo dinámico pensado para la celebración y la unión entre culturas que rodean al torneo más grande del fútbol mundial.

Las imágenes promocionales muestran a Daddy Yankee y Shenseea en un set de filmación con temática futbolística. Según comentarios en YouTube, el videoclip oficial estaría previsto para el viernes posterior al lanzamiento del audio.

El lanzamiento cobra especial relevancia porque marca el regreso del artista a un proyecto de alcance verdaderamente global tras su retiro de la música secular anunciado en 2022 y su conversión al cristianismo evangélico en diciembre de 2023.

El cantante, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, había dado señales de regreso en noviembre de 2025 con la «BZRP Music Sessions, Vol. 0/66» junto a Bizarrap, pero «Echo» lo coloca en el escenario más grande del deporte mundial.

La reacción de los fans fue inmediata y masiva.

Los comentarios en redes desbordaron entusiasmo. «Lo que no pudo en 2010... Lo logró en 2026, simplemente magnífico», escribió un usuario con casi 500 reacciones, en referencia a «Grito Mundial», el tema que Daddy Yankee compuso para el Mundial de Sudáfrica pero que la FIFA descartó en favor de «Waka Waka» de Shakira.

«Por fin una canción buena para el mundial 2026», celebró otro seguidor, mientras que decenas de comentarios en inglés, español y portugués coincidían en que el tema tiene «la vibra mundialista» que faltaba en los sencillos anteriores del álbum.

«Echo» llega tras los lanzamientos de «Lighter» y «Por Ella», los dos primeros sencillos del álbum oficial, y amplía la identidad sonora del proyecto con influencias caribeñas y latinas.

El artista, considerado el máximo exponente del reguetón a nivel mundial gracias a temas como «Gasolina» y «Despacito», completó en 2022 su gira de despedida «La Última Vuelta World Tour», que recaudó 205 millones de dólares con más de 1.9 millones de asistentes en 83 conciertos.

El Mundial 2026 se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y muchos fans ya piden que Daddy Yankee sea parte de la ceremonia inaugural o de la final: «No me conformo con solo una canción, necesito ver a Daddy Yankee presentando la inauguración o final del Mundial 2026», escribió un seguidor con más de ochenta reacciones.