Marysol Sosa da a luz al primer nieto varón de José José

¡Marysol Sosa ha sido mamá por segunda vez! En medio de la crisis sanitaria que está atravesando el mundo, la hija del fallecido cantante José José y su esposo Xavier Orozco han dado la bienvenida a su hijo José Patricio, el que habría sido el primer nieto varón del Príncipe de la Canción y quien lleva su primer nombre en honor a su abuelo.

Aunque la llegada del pequeño estaba prevista para finales de mayo, Marysol, de 38 años, tuvo que dar a luz antes al presentar algunos problemas de salud por una diabetes gestacional que podría haber complicado el resto del embarazo. Así lo reveló ella misma en una entrevista que concedió a la revista TVNotas después del parto, donde contó: "Fue todo muy sorpresivo, pero gracias a Dios todo salió bien y el nene ya está con nosotros. Estoy un poco adolorida porque fue cesárea, pero aquí estamos".

El bebé, que llegó en perfecto estado de salud, nació el pasado 8 de mayo y la hija del cantante también reveló algunos datos de su llegada como que pesó 2 kilos 750 gramos y midió 51.5 centímetros.

Sobre la decisión de adelantar el parto, la menor de los hijos que tuvo José José con la actriz Anel Noreña explicó que fue por "precaución". "No fue tanto de urgencia, porque de hecho nos habían dicho que podría haber nacido desde el lunes y lo tuvimos hasta este viernes (8 de mayo), entonces fue de prevención todo esto", añadió.

Además, contó que la diabetes gestacional la pudo haber desarrollado por los momentos difíciles que pasó al comienzo del embarazo, que coincidió con la muerte de su padre, y también la situación de la pandemia podría haber influido. La misma ha impedido que el resto de la familia haya podido conocer al nuevo miembro, incluso su hija Elena.

"Me duele mucho no tener a Elenita aquí, porque me gustaría que ya lo viera. En cierta forma, no sé si la palabra resignación sería la más acertada, pero pues ahorita con todo esto del COVID-19 no se puede tener visitas", comentó Marysol.

¡Felicidades, familia!