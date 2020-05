Haila: "Si no tienes quien te envidie, no eres nadie"

La cantante cubana Haila María Mompié ha generado multitud de comentarios con una publicación en sus redes sociales en la que da a entender que ella es envidiada.

“Un hombre sabio me dijo que lo más importante es dormir con la cabeza en paz porque sabes que no has hecho nada malo, que en este negocio si no tienes quien te envidie, no eres nadie...Feliz y bendecido martes mis amores”, escribió la polémica cantante sin más detalles ni explicaciones, y posando en un selfie junto a sus premios musicales.

Haila, en casa como la mayoría de los cubanos en estos días por el coronavirus, llevaba varias jornadas posteando fotos hogareñas, en las que incluso hacía referencia a tareas domésticas como limpiar.

Sin embargo, la reciente publicación con alusiones al tema de la envidia ha encendido a sus fanáticos y ha generado de paso el efecto contrario en su legión de detractores.

Una de las primeras que reaccionó al mensaje de Haila fue la también cantante Danay Suárez, quien le dijo que buscara el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendría por añadido.

En el últimos años, los frecuentes viajes a Miami de Haila María Mompié provocaron la furia del exilio cubano, que no le perdona que le cantara a Fidel Castro, le diera un beso y le dijera "gracias por existir".

A finales de noviembre de 2019, tras varias cancelaciones de conciertos en Estados Unidos, el mismísimo diario oficialista Granma salió en defensa de Mompié, con un artículo en que consideró a la artista víctima de una “ola de incomprensiones” generada en el exilio.

Haila regresó a Cuba el 17 de noviembre, tras la cancelación de cinco conciertos que tenía previstos en Estados Unidos, entre ellos presentaciones en Miami y Las Vegas. A ello se suma que el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció que la declaraba "persona non grata" en la ciudad.

A comienzos de octubre de 2019, una petición abierta en la plataforma de la Casa Blanca, We the people, pidió la retirada de la visa a la cantante cubana, para impedir su ingreso en Estados Unidos.

En febrero de este año un grupo de cubanos residentes en Montreal se reunieron frente al teatro en que Haila iba a cantar y la recibieron con carteles de "El cambio es ya", "Abajo la dictadura", "¡Fuera!", al tiempo que le pedían que se fuera "a cantar a la Piedra", en referencia a la tumba de Fidel Castro.

Varios meses después, en obligada cuarentena, la cantante cubana se consuela pensando que "en este negocio si no tienes quien te envidie, no eres nadie”.