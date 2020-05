Julita Osendi sobre ETECSA: "Ladrones es lo que son"

La periodista cubana Julita Osendi se ha sumado a los clientes que en los últimos días vienen denunciando que ETECSA les roba datos, y ha concluido que son unos “ladrones”.

Osendi no ha dudado en definir al monopolio de las Telecomunicaciones de Cuba como “la más fraudulenta de las empresas que existen en este país”, y subraya que no entiende cómo es posible que tantas personas se quejen de un servicio “y no se vislumbre una solución”.

La respuesta la encuentra la propia periodista en el hecho de que se trata de un servicio que, por muy mala calidad que tenga, no tiene rival y “si no hay competencia, si no hay dónde escoger... ¡seguiremos en las mismas!”, precisa.

Osendi alega no entender cómo es posible que le llegue un giga de datos y en menos de 48 horas, sin bajar vídeos ni hacer nada inusual, se hayan perdido. Encima, la periodista denuncia que ETECSA tampoco tiene el aprobado en el área de Atención al Cliente, pues no consigue que nadie dé la cara.

“Todo está colapsado y eso no es más que el pésimo trabajo que realizan y la cara dura que tienen de decir por la tele que todo va bien y que se hace todo por prestar un buen servicio”.

“Ladrones es lo que son”, concluye la periodista, que insta a que alguien le responda y le demuestre que ella está equivocada y que no le han robado datos.

“Voy a dar un voto de confianza. La equivocada soy yo y los gasté ¿cómo no existe un lugar donde respondan tu queja?”, se pregunta, recuerda que en plena pandemia -y menos con su edad- no es aconsejable salir de casa para hacer ningún tipo de reclamación por la vía presencial.

En los últimos días han aumentado las quejas sobre el mal funcionamiento de ETECSA y las denuncias de los clientes sobre robo de datos.

El pasado miércoles, la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya -conocida popularmente como La Diosa de Cuba- denunció que por cada media hora que consumía en la cuenta de Nauta Hogar, le quitaban 30 minutos adicionales, algo que documentó a través de un vídeo con ayuda de su pareja.

Este jueves, La Diosa indicó en Facebook que, tras ir personalmente a una oficina de ETECSA a reclamar, dejaron de robarle sus datos de acceso a Internet.

La cantante recalcó que ella no se deja robar por nadie y alertó al monopolio cubano de las comunicaciones que va a seguir consultando el estado de su cuenta.

La cantante convocó a todos los afectados por la actitud desleal de ETECSA hacia sus clientes a reclamar siempre que tuvieran algún problema.