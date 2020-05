"Con La Diosa no se juega", dice la artista tras reclamar a ETECSA el dinero robado

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida popularmente como La Diosa de Cuba, anunció este jueves en sus redes sociales que ya ETECSA dejó de robarle sus datos de acceso a Internet, luego de ir a reclamar a las propias oficinas de la empresa.

El pasado miércoles, en un video publicado en el muro de Facebook de Rey El Mago, su pareja sentimental, la artista había dicho que acudiría a reclamar su dinero, luego de que su novio había logrado grabar cómo por cada media hora que consumían en la cuenta de Nauta Hogar, le quitaban 30 minutos adicionales.

“Me arreglaron todo, ya no me están robando. ETECSA, como tú sabes. Con La Diosa no se juega, porque tú sabes que te pongo el dedo. Ellos saben cantidad, estoy haciendo cada 30 minutos y no me roban ni un peso, porque saben que voy a donde tenga que ir, porque no creo en nada, ni en mi madre que me parió”, advirtió.

La cantante recalcó que ella no se deja robar por nadie y alertó al monopolio cubano de las comunicaciones que va a seguir chequeando el estado de su cuenta.

“Voy a coger esto normalmente, como si fuera una tarea para mi casa, voy a seguir siempre mirando si me roban o no. Pararon de robarme y estoy contenta, manténgase así con mi cuenta, porque estoy arriba de ustedes. Y se van a enterar todos los países del universo si me vuelven a robar, para que no se relajen por un momento. Pararon desde que hice la llamada al 118 y me cogieron los números, ahí pararon”, precisó.

En un video anterior, la artista convocó a todos los afectados por la actitud desleal de ETECSA hacia sus clientes, a que hicieran lo mismo que ella: grabar un video que demuestre el robo del dinero y después ir a la empresa a reclamar.

“La idea es que yo no tengo por qué, ni yo ni nadie, levantarme, ver el robo, quedarme callada y aceptarlo sin más. Esto les interesa a todos los cubanos, tanto en Cuba como fuera de Cuba, porque también los que están fuera pagan a ETECSA”, precisó.

“La culpa también es de ustedes, porque a ustedes les roban los datos y no hacen nada, vuelven a comprar otros datos y no hacen nada. Ya logré que se haga viral el problema de los datos, del robo de ETECSA que hace mucho tiempo está pasando, ya hay páginas con los videos de cómo se roba”, agregó.

La Diosa aseguró que ella ha viajado mucho y que nunca ha visto algo como lo que sucede en su país. Relató que la dirigente de la empresa que la atendió le dijo que ella no había recibido ninguna queja anterior sobre ese problema.

“Si a ti te molesta que te roben los datos, haz el video, súbelo a Facebook, ve para ETECSA, pide explicaciones, haz la denuncia, que te investiguen a fondo lo que está pasando, porque esto tiene que parar. Esto les está pasando a muchos cubanos, esto es una cosa general”, alentó a sus seguidores.