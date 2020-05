Jennifer Lopez impacta con abdominales de acero durante la cuarentena

Mientras para muchos es un reto no pasarse de kilos durante esta cuarentena, Jennifer Lopez luce más espectacular que nunca. El encierro y la inactividad no han impedido que la famosa artista dedique cada día un tiempo a su habitual rutina de gimnasio.

JLo impactó a todos sus seguidores en redes sociales este sábado con dos fotos que se tomó al terminar su entrenamiento, en las que aparece luciendo un traje deportivo de dos piezas que deja al descubierto su impresionante abdomen.

En las imágenes, que se las tomó ella misma frente al espejo, también se aprecian sus trabajados brazos y su tersa piel.

La cantante y actriz acompañó las imágenes con un poderoso mensaje: "Si no hay reto, no hay cambio".

Instagram / JLo

A sus casi 51 años, la diva del Bronx presume de una figura escultural y tal parece que cada año que pasa la hace más joven y resplandeciente.

Pero su condición física y su envidiable cuerpo no son ni suerte ni pura genética, sino resultado de mucho esfuerzo, horas de entrenamiento y una estricta dieta alimenticia.

Su chef personal, Kelvin Fernández, contó a US Weekly que la cantante es muy rigurosa con lo que come y con no incumplir su dieta, en la que deja fuera principalmente azúcares, harinas y carbohidratos, aunque disfruta de algunas contadas excepciones con su familia.

"Si meto la pata, ella me lo echa en cara", contó el chef. "En una ocasión quise hacer algo bonito por ella y organicé una cena familiar. Al día siguiente se me acercó y me dijo: 'Kevin, anoche me serviste arroz'. Le contesté: 'No, no, no, no. Había ensalada, había pollo. Tú fuiste la que se sirvió el arroz", recordó entre risas.

Su chef también aclaró que JLo no come jamás salmón ni frutos rojos, pero no porque sean dañinos o no compatibles con su dieta como se ha especulado, sino porque simplemente no le gustan.

La cantante siempre tiene en el refrigerador "espinaca, pepino y apio para hacer jugo verde" y, como he ella misma ha dicho varias veces, no consume nada de alcohol porque reseca la piel y básicamente solo toma agua.