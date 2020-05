Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba histórica ayuda de US$ 3 billones por coronavirus

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este viernes la Ley General de Ayuda (HEROES Act) que incluye un gasto de más de 3 billones de dólares para la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos.

La legislación, aprobada por una votación de 208-199, incluiría otra ronda de pagos de estímulo de hasta $1.200 por persona (o $ 2 400 para parejas casadas, con un extra de $ 1 200 por dependiente hasta un máximo de tres). Los umbrales de ingresos para recibir la ayuda son los mismos de la anterior Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES Act), con dinero previsto para personas que ganan hasta $ 99 000 y parejas de hasta $ 198 000.

La cantidad comenzaría a reducirse de $ 1 200 por encima de los umbrales de $ 75 000 y $ 150 000, respectivamente.

Para permitir el acceso de inmigrantes a los pagos, la medida elimina el requisito de un número de Seguro Social de la Ley CARES y permite a las personas presentar declaraciones de impuestos con un número de identificación de contribuyente (o TIN).

La ley también prevé un cambio en las reglas del cuerpo legislativo para que los congresistas voten de forma remota durante la pandemia.

La ley fue propuesta por los demócratas y va ahora camino del Congreso. Sería un paquete de ayuda histórico, ya que es el más grande en la historia de los Estados Unidos de pagos directos, para paliar los efectos de la pérdida de los más de 20.5 millones de empleos que ha dejado el COVID-19 en ese país.

Catorce legisladores demócratas decidieron votar en contra y un republicano a favor.

A pesar de esto, los republicanos afirmaron que la legislatura no será aprobada cuando llegue al Senado, controlado por el Partido Republicano. Debido a que el proyecto no contaba con el apoyo bipartidista, los demócratas

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la legislación pondrá un marcador a las prioridades de los demócratas y dejó claro que quieren actuar ahora que la población lo necesita.

"Los estadounidenses están sufriendo mucho, de muchas maneras. Queremos disminuir su dolor. No actuar ahora no sólo es irresponsable de manera humanitaria, es irresponsable porque sólo va a costar más, más en términos de vidas, medios de vida, costos para el presupuesto, costos para nuestra democracia".

La ley, que tiene más de 1800 páginas, posee diversas disposiciones que se reparten en: un billón de dólares para los gobiernos estatales y locales; una ronda más de pagos directos a individuos que incluye hasta 6 mil dólares por familia, incluso a inmigrantes no autorizados; 200 mil millones para pago de riesgos de trabajadores de la salud; 75 mil millones para pruebas y rastreo de coronavirus; aumento del gasto de cupones de alimentos (10 mil millones); 175 mil millones en apoyo de vivienda; condonación de préstamos estudiantiles; un nuevo crédito tributario por retención de empleados y la extensión de beneficios por desempleo.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dejó claro que el mandatario de EE.UU no está de acuerdo con el proyecto demócrata. "El presidente ha dicho que hablaría sobre la ayuda estatal y local, pero no puede convertirse en un pretexto para rescatar a los estados azules que se han metido en problemas financieros, por lo que si bien está abierto a discutirlo, no tiene planes inmediatos para seguir adelante. El proyecto de ley Pelosi resulta completamente inaceptable", aseguró la vocera.

Trump y altos funcionarios de la administración dejaron en claro recientemente que no están interesados en negociar otro paquete de ayuda y que deberían presionar el botón de pausa antes de aprobar más fondos.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, se hizo eco de ese argumento, aunque sugirió en una entrevista en Fox News el jueves por la noche que está abierto a otra ronda de negociaciones.

McConnell, sin embargo, ha criticado la propuesta de los demócratas de la Cámara como una medida que contiene una lista de deseos de prioridades demócratas que, según él, no están relacionadas con la crisis actual.

El pasado 18 de marzo el Senado norteamericano aprobó abrumadoramente una legislación que proporciona miles de millones de dólares para limitar el daño provocado por el coronavirus a través de pruebas gratuitas, licencia por enfermedad remunerada y un mayor gasto en redes de seguridad.

Un mes después, el 21 de abril, aprobó, también de manera unánime un paquete de $484 mil millones de dólares dirigido al rescate de las pequeñas y medianas empresas privadas, y a respaldar los tratamientos de salud por el coronavirus.