La OMS dice no tener pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda transmitirse por contacto con objetos o superficies

La Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que afirma no haber hallado "pruebas concluyentes" de que el coronavirus se pueda transmitir por el contacto de la piel humana con objetos o superficies infectadas.

El organismo dependiente de las Naciones Unidas aludió a elementos como teclados, teléfonos móviles o picaportes, entre aquellos con los que más contacto suele haber. Algunos estudios sugerían la posibilidad de que el COVID-19 pudiera transmitirse al entrar en contacto con estas superficies, pero hasta el momento no hay resultados concluyentes al respecto.

El estudio hace referencia a otro informe donde se precisaba que el virus podría sobrevivir hasta siete días sobre una superficie, pero recuerda que estas pruebas fueron realizadas en un laboratorio, lejos de las condiciones del mundo real.

En el estudio mencionado, el virus sobrevivió en acero inoxidable y plástico durante cuatro días, en vidrio, dos y en tela y madera sólo uno.



Otro estudio mostró que sobre el cobre el virus apenas sobrevivía cuatro horas (al parecer, por un proceso químico asociado a ese material), 24 horas sobre cartón y 72 horas sobre el plástico y el acero inoxidable.

“La enfermedad COVID-19 se transmite principalmente a través de un contacto físico cercano y por residuos respiratorios”, asegura el documento. “En el momento de la publicación de este informe no se ha relacionado de manera concluyente el contagio con una superficie medioambiental contaminada, según los estudios disponibles”, añaden los expertos.

No obstante, y aunque no se tiene constancia por el momento de este tipo de casos, la OMS no descarta que estas superficies puedan alojar otro tipo de virus, de ahí que se insista en la desinfección habitual de superficies y objetos, siempre que sea posible y para tranquilidad de la población.

Con esto, se pone de manifiesto que las principales vías de contagio son las gotas de saliva que una persona contagiada libera cuando habla, tose o estornuda.

De allí la importancia del distanciamiento social para prevenir el contagio, sobre todo ante la alta cantidad de casos asintomáticos, personas que portan el virus y pueden transmitirlo pero ignoran que son portadores.

La OMS subraya que "en ningún caso se recomienda rociar a personas con desinfectante", puesto que esto "podría ser física y psicológicamente peligroso y no reduciría la capacidad de una persona infectada de propagar el virus a través de gotículas o por contacto".

Pulverizar cloro u otros productos químicos tóxicos en personas puede causar, recuerda la OMS, irritación en los ojos y en la piel, broncoespasmos y tener efectos gastrointestinales. La OMS tampoco recomienda el rociado sistemático de desinfectante en espacios cerrados para eliminar al nuevo coronavirus.