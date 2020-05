Opositor cubano denuncia arresto por tomar fotos a la cola de una tienda en el Vedado

El opositor cubano Juan Antonio Madrazo Luna denunció que en la mañana del domingo 17 de mayo fue arrestado por tirar fotos de una cola en la tienda La Infancia, sita en 23 y 6, en el Vedado, La Habana.

En una publicación difundida en Facebook, Madrazo Luna explicó que el patrullero 777 y “fuerzas auxiliares del MININT” lo abordaron cuando él ya se iba. Le pidieron identificación y lo acusaron de tirarle fotos a la policía.

El opositor cree que quien lo denunció fue la Delegada de Circunscripción, que sabe que él es un caso controlado por la Contra Inteligencia. Juan Antonio Madrazo precisa que ya tuvo problemas en días atrás con esa Delegada, algo que asegura haberle explicado a la policía.

“Le expliqué que mi objetivo no era la policía sino la Delegada”, quien -según denuncia Madrazo Luna- tendría "una piña de gente que forma parte del rejuego en la cola de donde ella vive”.

El opositor precisa que en días atrás la delegada, llamada Margarita, se sintió cuestionada cuando él le dijo que la tienda no abrió no en su horario y que al llegar un camión con productos cárnicos se detuvo la venta dos horas, en las cuales no se le vendió a la población, y cerraron la tienda antes de tiempo.

Finalmente, Madrazo Luna fue conducido a un calabozo de la unidad de Zapata y C, pero como no personó nadie de la Seguridad del Estado, el oficial de guardia recibió la orden de soltarlo dos horas después del arresto bajo “Advertencia”, documento que dice que no firmó.

En declaraciones posteriores a Radio Televisión Martí, el opositor precisó que todo comenzó cuando él preguntó si se podía entrar a la tienda y una empleada del establecimiento le dijo que no, que la tienda estaba cerrada, ello a pesar de que era apenas la una de la tarde.

Fue en ese momento que tomó la foto de la cola que desencadenaría el altercado con las autoridades.

En las últimas semanas, algunos cubanos han venido denunciando incidentes con las autoridades -tanto con la policía como con empleados de algunos establecimientos- cuando intentan tomar fotos de las largas colas para comprar alimentos, tema especialmente delicado en el actual contexto del coronavirus.

A comienzos de mayo, una joven denunció que una empleada del Mercado de 3ra y 70, en La Habana, le prohibió tirarle fotos a una cola para comprar pollo.