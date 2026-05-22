EE.UU. investigará redes vinculadas al régimen cubano tras arresto de hermana de jefa de GAESA

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El gobierno de Estados Unidos advirtió que continuará investigando a quienes mantengan vínculos con el régimen cubano, tras el arresto de Adys Lastres Morera en Miami, hermana de la presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que controla hasta el 70% de la economía de la isla.

El arresto se produjo este jueves 21 de mayo, un día después de que el Departamento de Estado determinara que Adys Lastres Morera era deportable conforme a la Sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, por representar una amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

John Condon, director ejecutivo asociado interino de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), fue categórico al justificar la detención: «GAESA, controlada por el ejército cubano y núcleo del sistema comunista cleptocrático de ese país, controla hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos».

Condon advirtió además que permitir la permanencia de Lastres Morera en el país habría enviado un mensaje equivocado: «Las redes vinculadas al régimen cubano podrían seguir accediendo a las instituciones financieras, educativas y sociales de Estados Unidos, lo cual no es el caso».

El funcionario fue explícito sobre los próximos pasos: «HSI continuará investigando a quienes tengan vínculos con los adversarios de nuestra nación y tomará las medidas necesarias para neutralizar las amenazas contra nuestra patria».

Adys Lastres Morera ingresó a EE.UU. el 13 de enero de 2023, durante la administración Biden, reclamada por su hijo Ernesto Carvajal Lastres, ciudadano estadounidense.

Desde su llegada, figuraba como gerente o agente registrado en empresas inmobiliarias en Florida, entre ellas REMAS Investments LLC y Santa Elena Investments LLC, con sede en Boca Ratón.

El gobierno estadounidense no encontró registros de que haya solicitado la ciudadanía por naturalización ni pasaporte estadounidense.

Su hermana, Ania Guillermina Lastres Morera, preside GAESA y es responsable de administrar los activos ilícitos del conglomerado a nivel internacional.

Según las autoridades, los ingresos de la organización superan en más del triple el presupuesto del gobierno cubano y benefician únicamente a las élites del régimen, mientras los cubanos comunes siguen sumidos en la crisis.

El arresto se enmarca en una ofensiva coordinada de la administración Trump-Rubio contra el régimen. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra GAESA el 7 de mayo, incluyendo a Ania Guillermina Lastres, bajo la Orden Ejecutiva 14404 que el presidente Trump firmó el 1 de mayo.

Esa orden amplía el régimen de sanciones, extiende el riesgo de sanciones secundarias a actores extranjeros y alcanza incluso a familiares adultos de personas ya designadas.

EE.UU. fijó el 5 de junio como plazo límite para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA, bajo amenaza de sanciones secundarias.

El arresto de Adys Lastres Morera se produjo un día después de que el Departamento de Justicia desclasificara una acusación formal contra Raúl Castro y cinco exfuncionarios cubanos por el derribo de dos avionetas de Brothers to the Rescue el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoestadounidenses.

Adys Lastres Morera permanece bajo custodia del ICE en espera de los trámites de deportación, mientras la administración Trump-Rubio mantiene lo que describe como una estrategia de presión máxima contra el régimen de La Habana.