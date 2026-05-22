EE.UU. investigará redes vinculadas al régimen cubano tras arresto de hermana de jefa de GAESA

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El gobierno de Estados Unidos advirtió que continuará investigando a quienes mantengan vínculos con el régimen cubano, tras el arresto de Adys Lastres Morera en Miami, hermana de la presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que controla hasta el 70% de la economía de la isla.
El arresto se produjo este jueves 21 de mayo, un día después de que el Departamento de Estado determinara que Adys Lastres Morera era deportable conforme a la Sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, por representar una amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.
John Condon, director ejecutivo asociado interino de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), fue categórico al justificar la detención: «GAESA, controlada por el ejército cubano y núcleo del sistema comunista cleptocrático de ese país, controla hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos».
Condon advirtió además que permitir la permanencia de Lastres Morera en el país habría enviado un mensaje equivocado: «Las redes vinculadas al régimen cubano podrían seguir accediendo a las instituciones financieras, educativas y sociales de Estados Unidos, lo cual no es el caso».
El funcionario fue explícito sobre los próximos pasos: «HSI continuará investigando a quienes tengan vínculos con los adversarios de nuestra nación y tomará las medidas necesarias para neutralizar las amenazas contra nuestra patria».
Adys Lastres Morera ingresó a EE.UU. el 13 de enero de 2023, durante la administración Biden, reclamada por su hijo Ernesto Carvajal Lastres, ciudadano estadounidense.
Desde su llegada, figuraba como gerente o agente registrado en empresas inmobiliarias en Florida, entre ellas REMAS Investments LLC y Santa Elena Investments LLC, con sede en Boca Ratón.
El gobierno estadounidense no encontró registros de que haya solicitado la ciudadanía por naturalización ni pasaporte estadounidense.
Su hermana, Ania Guillermina Lastres Morera, preside GAESA y es responsable de administrar los activos ilícitos del conglomerado a nivel internacional.
Según las autoridades, los ingresos de la organización superan en más del triple el presupuesto del gobierno cubano y benefician únicamente a las élites del régimen, mientras los cubanos comunes siguen sumidos en la crisis.
El arresto se enmarca en una ofensiva coordinada de la administración Trump-Rubio contra el régimen. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra GAESA el 7 de mayo, incluyendo a Ania Guillermina Lastres, bajo la Orden Ejecutiva 14404 que el presidente Trump firmó el 1 de mayo.
Esa orden amplía el régimen de sanciones, extiende el riesgo de sanciones secundarias a actores extranjeros y alcanza incluso a familiares adultos de personas ya designadas.
EE.UU. fijó el 5 de junio como plazo límite para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA, bajo amenaza de sanciones secundarias.
El arresto de Adys Lastres Morera se produjo un día después de que el Departamento de Justicia desclasificara una acusación formal contra Raúl Castro y cinco exfuncionarios cubanos por el derribo de dos avionetas de Brothers to the Rescue el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoestadounidenses.
Adys Lastres Morera permanece bajo custodia del ICE en espera de los trámites de deportación, mientras la administración Trump-Rubio mantiene lo que describe como una estrategia de presión máxima contra el régimen de La Habana.
Preguntas frecuentes sobre la investigación de EE.UU. a redes vinculadas al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue arrestada Adys Lastres Morera en Miami?
Adys Lastres Morera fue arrestada por representar una amenaza para los intereses de la política exterior de EE.UU., según la Sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Su vínculo familiar con Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta de GAESA, y su implicación en negocios inmobiliarios en Florida también influyeron en su detención.
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¿Qué es GAESA y cuál es su papel en la economía cubana?
GAESA es el Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado militar controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, que maneja entre el 40% y el 70% de la economía cubana. Controla sectores estratégicos como el turismo, el comercio minorista en divisas, las remesas, la banca y gran parte del comercio exterior, beneficiando principalmente a la élite del régimen cubano.
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¿Cómo afectan las sanciones de EE.UU. a GAESA y sus asociados?
Las sanciones impuestas bloquean los bienes e intereses de GAESA bajo jurisdicción estadounidense y prohíben cualquier transacción financiera o comercial con el conglomerado. También se extienden a entidades extranjeras que mantengan vínculos con GAESA, lo que podría exponerlas a sanciones secundarias si no cortan dichos vínculos antes del 5 de junio.
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¿Qué implicaciones tiene la detención de Adys Lastres Morera para las relaciones EE.UU.-Cuba?
La detención de Adys Lastres Morera refuerza la estrategia de presión máxima de EE.UU. contra el régimen cubano, enviando un mensaje claro de que no se tolerarán actividades que amenacen la seguridad nacional de EE.UU. Esta acción es parte de un esfuerzo coordinado para aislar económicamente al régimen cubano y debilitar su capacidad de operar en el extranjero.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.