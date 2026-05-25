Patrulla de Carreteras de Florida presume arresto de cubano con 116 delitos graves

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La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) publicó el 11 de mayo en sus redes sociales el arresto de un ciudadano cubano indocumentado con 116 condenas por delitos graves y una orden de deportación vigente desde mayo de 1998, es decir, desde hace casi 28 años.

El cartel oficial del Equipo de Aprehensión de Extranjeros Criminales (CAAT, por sus siglas en inglés) de la FHP describe al detenido como un «delincuente agravado con un extenso historial criminal que abarca aproximadamente 308 páginas y refleja 116 condenas por delitos graves».

Entre los crímenes documentados figuran posesión de cocaína, posesión con intención de venta de cocaína, posesión de marihuana con intención de venta, agresión agravada con arma mortal, fraude organizado y fraude al programa Medicaid.

La publicación en Facebook de la FHP incluyó el mensaje: «Solo puedes superar las consecuencias por un tiempo...», acompañado de los etiquetas #Booked y #SeeYaNever, con un tono claramente triunfalista.

Las autoridades no revelaron el nombre del detenido, el condado donde se realizó el arresto ni documentos judiciales formales. Según el medio Hoodline, «hasta ahora, las autoridades de Florida han dejado sin respuesta algunas preguntas básicas».

El CAAT es una unidad especializada de la FHP que trabaja en coordinación con socios federales para identificar y detener a personas sin estatus migratorio legal con antecedentes penales.

Esta detención se enmarca en la política de aplicación migratoria del estado bajo el gobernador Ron DeSantis, quien en febrero de 2025 amplió los acuerdos 287(g) con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para que múltiples agencias estatales, incluida la FHP, pudieran ejercer funciones delegadas de aplicación de leyes migratorias federales.

Desde marzo de 2025, la FHP había arrestado a más de 9,000 inmigrantes indocumentados bajo ese programa, de los cuales más de 1,600 tenían antecedentes penales previos.

En marzo de 2026, el CAAT participó en la «Operación Tidal Wave» en Key Largo junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), donde arrestaron a 15 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales procedentes de Cuba, El Salvador, Honduras, México y Guatemala.

La deportación efectiva del detenido podría enfrentar obstáculos históricos, ya que durante años, el régimen cubano se negó a recibir a deportados con antecedentes penales graves, lo que complicó la ejecución de órdenes de remoción.

Sin embargo, esa situación ha cambiado en 2026. El 9 de febrero llegó a La Habana el primer vuelo de deportación del año con 170 cubanos, incluyendo personas condenadas por asesinato, secuestro y narcotráfico.

Para el 21 de mayo, Estados Unidos había deportado 612 cubanos en 18 operaciones durante el año en curso.