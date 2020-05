Ariana Grande y Justin Bieber rompen el silencio tras las acusaciones de Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine se mostró insatisfecho después de que Billboard hiciera pública su lista Hot 100 y su sencillo GOOBA debutase en la tercera posición y no en la primera como esperaba él, un puesto que ocupa el tema Stuck with U de Justin Bieber y Ariana Grande.

Tal ha sido su descontento que el polémico rapero acudió a sus redes sociales para decir que Billboard engaña al público para favorecer a Ariana Grande, a quien también acusó de comprar la primera posición en la prestigiosa lista.

Ante las acusaciones, Ariana Grande no se quedó callada y decidió responder mediante la misma vía.

En un extenso mensaje que publicó en Instagram este lunes agradeció el apoyo a todos los fans que han comprado la canción, explicó que su prioridad no es ser la número 1 en las listas e, incluso, felicitó a Tekashi por aparecer en la tercera posición de la lista de éxitos.

"Mis admiradores compraron la canción. Los admiradores de JUSTIN compraron la canción. NUESTROS admiradores compraron esta canción (nunca más de cuatro copias cada uno, como dicen las normas)", dijo la cantante.

"No puedes desacreditar esto tan duro como lo intentas. A cualquiera que esté descontento con su ubicación en el gráfico esta semana o que esté pasando el tiempo atormentando su cerebro pensando en tantas formas como sea posible, pueden desacreditar a las mujeres trabajadoras (y solo a las mujeres por alguna razón .....). Te pido que te tomes un momento para agachar la cabeza. Agradece que estés aquí. Que la gente quiera escucharte. Es una posición bendecida para estar", dijo sobre la polémica en la que se ha visto envuelta tras las acusaciones del intérprete de BEBE.

Además, hizo referencia al rapero sin mencionarle directamente: "He tenido muchos 'casi número uno' en mi carrera y nunca dije nada porque me siento agradecida de estar aquí, de querer ser escuchada... y tú también deberías sentirte así. Felicidades a todos mis talentosos compañeros que están entre los diez primeros puestos esta semana. Incluso el número 3".

Pero una vez más, Tekashi no lo dejó estar y le dedicó un vídeo a Ariana aclarando que su frustración está dirigida a Billboard y que respeta su trabajo como cantante. "No quiero que pienses que voy contra ti. No digo que no tengas talento. No digo que no puedas cantar. Eres una cantante hermosa. Simplemente no entiendes mi dolor", aseguró.

Por su parte, Justin Bieber tampoco se ha mantenido al margen de este conflicto y en sus stories de Instagram argumentó que las 60 mil unidades que han vendido de su sencillo no aparecieron de la nada, sino que habían decidido no revelar los números que habían hecho hasta el final de la semana como parte de su estrategia.

"Las reglas son claras, una tarjeta de crédito puede comprar un máximo de 4 copias. Cualquier cantidad por encima de esa se desecha. La compañía Neilsen revisa esto y descubrió que todas nuestras ventas eran legítimas porque nuestros fanáticos son increíbles y las compraron. No desacredites a nuestros incondicionales con información falsa", replicó.

Instagram / Justin Bieber

Para concluir este mensaje, el canadiense le reprochó al rapero que solo hubiese nombrado a Ariana, ya que el sencillo es de ambos.

"Esta es mi canción con Ariana Grande y tengo el honor de trabajar con ella para ayudar a recaudar dinero para una gran causa. Si vas a decir su nombre, asegúrate de decir el mío porque es nuestra canción", dijo.