Justin Bieber y Ariana Grande se unen en recaudación de fondos para trabajadores que luchan contra el coronavirus

LOS ANGELES, 1 mayo (Reuters) - Las superestrellas del pop Justin Bieber y Ariana Grande se unirán por primera vez en un dúo que financiará becas para los hijos de trabajadores de la salud y de emergencias que están en la primera línea de la pandemia de coronavirus.

El dúo, llamado "Stuck With U", se lanzará el 8 de mayo, anunciaron los dos cantantes el viernes en Instagram, donde conjuntamente tienen unos 316 millones de seguidores.

Todos los ingresos netos de la transmisión y las ventas se donarán a la First Responders Children's Foundation para financiar subvenciones y becas para los niños de quienes trabajan durante la pandemia.

Bieber, de 26 años, y Grande, también de 26, dos de los cantantes jóvenes más exitosos de Estados Unidos con canciones como "Love Yourself" y "Thank U, Next", nunca han grabado una canción juntos.

"Esperamos marcar una gran diferencia con esto", dijo Grande en un comunicado.

El sencillo es el primero de la serie de Scooter Braun, que representa a ambos cantantes, que beneficiará a organizaciones de caridad durante el año, dijo Braun.

