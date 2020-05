Trump da un ultimátum a la OMS: tienen 30 días para mejorar o EE.UU. abandonará el organismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con cortar de manera permanente los fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) -ahora suspendidos- y con abandonar definitivamente el organismo si éste no emprende una reforma radical.

"Si la OMS no se compromete a importantes mejoras sustantivas en los próximos 30 días, haré permanente mi suspensión temporal de fondos a la OMS y reconsideraré nuestra afiliación al organismo", advirtió Trump en una carta al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En la misiva, de cuatro páginas, Trump anunció que su Gobierno y Tedros "han iniciado ya conversaciones sobre cómo reformar la organización", pero añadió que "no hay tiempo que perder" y que "es necesario actuar rápidamente".

El mandatario estadounidense censuró lo que en su opinión es "una alarmante falta de independencia de la OMS de China" y detalló que las reformas que Washington reclama implican desvincularse de Pekín.

"La única forma de avanzar que tiene la OMS es demostrar que realmente es capaz de independizarse de China", dice Trump en la carta, que recopila las críticas a Pekín y Tedros por su gestión de la pandemia del coronavirus y deja claro que la organización "no está sirviendo a los intereses de Estados Unidos".

El pasado 14 de abril el presidente norteamericano ordenó congelar los fondos que Estados Unidos, como principal donante, aporta a la OMS mientras revisaba el rol del organismo en lo que definió como "el grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus". La OMS lamentó la medida y dijo que esperaba que no se politizara el tema de la pandemia.

En la misiva dirigida este lunes a Tedros, Trump dio por concluida esta "revisión" con la que Estados Unidos "confirmó muchos de los serios problemas" que había planteado. "Está claro que los repetidos errores cometidos por usted y su organización al responder a la pandemia han sido extremadamente costosos para el mundo", le dice en la carta divulgada en Twitter.

El año pasado, Estados Unidos contribuyó con aproximadamente US$ 553 millones al presupuesto de US$ 6 mil millones de la OMS, y China aportó US$ 43 millones. Antes de que Trump publicara su carta, el presidente de China, Xi Jinping, ofreció proporcionar $ 2 mil millones en la lucha contra la pandemia y pidió a otras naciones que aumenten sus contribuciones a la organización.

Alex M. Azar II, secretario norteamericano de Salud y Servicios Humanos, también criticó duramente a la OMS este lunes, asegurando que su manejo del brote en China provocó muertes innecesarias.

"Debemos ser francos sobre una de las razones principales por las que este brote se salió de control", dijo Azar en un video preparado para la Asamblea Mundial de la Salud, la reunión anual de la OMS. "Hubo una falla por parte de esta organización para obtener la información que el mundo necesitaba, y esa falla costó muchas vidas".

De esto modo, las autoridades norteamericanas redoblaron su cruzada contra la OMS el día en el que Estados Unidos superó los 90.000 muertos por coronavirus y más de 1,5 millones de casos confirmados, convirtiéndose así en el país más afectado por la pandemia.

En los tres años que lleva en la Casa Blanca Trump ha roto con el consenso internacional al retirar a Estados Unidos de la Unesco, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático o del pacto nuclear con Irán.