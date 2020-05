Erich Concepción envía carta abierta a Díaz-Canel y Raúl Castro: “Ustedes no representan para nada a los cubanos”

El humorista cubano Erich Concepción escribió una carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel y el ex mandatario Raúl Castro, la cual publicó en redes sociales, donde argumentó que el texto era para pedir que el régimen no impidiera la llegada de donaciones desde Miami al pueblo de la isla.

“Estas ayudas, fueron hechas de corazón, por un pueblo que tiene a su otra mitad en Cuba. Son donaciones humanitarias para ancianos, niños y personas muy pobres que la están pasando muy mal, por la situación sanitaria que todos conocemos, pero también porque la imposibilidad de Cuba a gestionar su economía, afecta de manera nociva a los más vulnerables”.

Al comienzo de su carta, Concepción exigió que no se ninguneara su misiva, “siendo bastante raro, que yo opte por escribirles, cuando todo reclamo de cubanos que disienten de ustedes, han sido desoídos”.

“Y es que creo, que ustedes, no representan para nada a los cubanos y que el solo hecho de pensar diferente, es para ustedes un lastre que tiene que ser abordado desde el ataque y la descalificación”, opinó.

“Aunque considero que estas donaciones tuvieron una carga política que no estoy de acuerdo en mezclar con ayudas humanitarias, pido que se ignore las formas y se permita que esta ayuda llegue al pueblo cubano y que ello, sea ejemplo de un cambio de discurso, para no enfrentarnos más y hacer sufrir más a la familia cubana, por una política impuesta y hegemónica, donde no se puede diferir ni tener alternativas, porque ustedes no lo permiten”, dijo más adelante.

“Las denuncias por falta de libertades y por una economía destruida, se cuentan por miles, pueblos enteros volcados a las calles por un pedazo de pollo, ausencia total de medicamentos y para colmo de males, represión contra las personas que denuncian estas carencias que se viven duramente, aunque ustedes quieran tapar el sol con un dedo”, expuso.

“Cuba debe y tiene que cambiar, para que sea la Cuba de todos, la de Martí, que cuando dijo: "con todos", no excluyó a nadie, como lo han hecho ustedes”, señaló.

“Deben deponerse las armas que hostigan a un pueblo empobrecido fundamentalmente por responsabilidad fundamental de un gobierno incapaz de fomentar la diversidad, la independencia, la libertad de expresión y de movimiento, la necesaria e inevitable democracia que se necesita para convivir en paz, con todas las diversidades del pensamiento”, exigió.

“Llénense de valor, si existe en ustedes algún sentimiento patrio verdadero y permitan que labremos nuestro destino y reconstruyamos nuestra patria, nuestra nación fracturada en mil pedazos”, pidió.

“Yo me he opuesto mucho a maneras de hacer las cosas que considero dañinas, porque están basadas en odios. Pero es de entender, que a quienes ustedes le han arrebatado sus derechos patrios y su derecho a vivir libres en su tierra, es muy difícil que puedan hacer las cosas con amor, porque el desprecio y la violencia, solo engendra desprecio y violencia”, explicó.

“Quien escribe, es un cubano más que tuvo que irse para poder ser libre, pero amo a mi país, a mi gente y sufro por ellos, por cada persona golpeada por defender sus ideales, por cada viejo que llora solo su pobreza, por cada madre lanzada a las calles para buscar un pedazo de pan que llevar a su hijo”, agregó.

“Basta ya de poner sus antojos políticos por encima de un pueblo que languidece sin futuro y encima envenenarles en contra de los demás cubanos. Basta ya de fomentar envidias y decadencia moral para que los cubanos en la isla, se conviertan en delatores unos de otros, basta de abusos”, reprochó.

Recientemente, cientos de vehículos se trasladaron hasta el Mana Convention Center, en la barriada de Wynwood, en Miami, para dejar sus donaciones de alimentos, medicinas y artículos de aseo, que se espera lleguen a su destinatario, el pueblo de Cuba, sin la intervención del régimen.