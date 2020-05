Javier Sotomayor: "Sin buena salud no se pueden lograr los sueños que persiguen los atletas"

El deportista cubano Javier Sotomayor afirmó en una entrevista con la agencia francesa AFP que sin salud los atletas no pueden lograr sus sueños, a propósito del parón en el deporte por la pandemia del coronavirus.

"Sin una buena salud no se pueden lograr estos sueños que persiguen los atletas", dijo Sotomayor, quien contó que gracias a que uno de sus hijos está en el atletismo sigue activo con los entrenamientos desde casa.

Pese a que el parón afecta a los atletas y entrenadores, el cubano reiteró que lo más importante ahora es la salud y recordó que en dos ocasiones no saltó durante mucho tiempo y logró ganar medallas.

"Estuve cinco, seis, siete, ocho meses sin saltar, y después de eso en 1997 gané el campeonato mundial. Estuve un año sin competir y luego gané una medalla de plata en los Juegos Olímpicos (Sídney 2000)", detalló.

El plusmarquista mundial, que mantiene el récord de salto de 2,45 metros, recomendó a los atletas entrenar desde casa en estos meses difíciles, pero "es peor tener una lesión grave que le impida hacer cualquier actividad física".

En el caso de los deportistas cubanos dijo que lo tienen más difícil porque no tienen gimnasios en sus casas, pero pidió no desanimarse. "Todo lo que hagas en casa será recompensado. A todos los que sigan adelante, que sigan pensando en sus sueños y metas, que no los pierdan por lo que estamos pasando, superarán esto", agregó.

Sotomayor enfatizó que lo positivo de la pandemia es que reunió a más personas, más países. "Nos hemos dado cuenta de lo importante que es la salud. Creo que es por eso que hemos tenido más tiempo para pasar con la familia", señaló a AFP.

Las Olimpiadas de 2020 en Tokio, Japón, fueron pospuestas para 2021 por el coronavirus, así como otros eventos deportivos como la Champions.

El COVID-19 afecta a más de cinco millones de personas en el mundo.

En Cuba un acumulado total de 1 916 personas con el COVID-19, de los cuales ya fueron dados de alta 1631 y lamentablemente fallecieron 81, según los datos del Ministerio de Salud Pública.