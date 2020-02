Javier Sotomayor defiende al régimen: “No me diga que Cuba es pobre”

Publicado el Domingo, 2 Febrero, 2020 - 08:39 (GMT-4)

El atleta cubano Javier Sotomayor, plusmarquista mundial de salto de altura, afirmó esta semana en Barcelona que Cuba no es pobre, y achacó los problemas actuales del país al bloqueo y al gobierno del presidente Donald Trump.

“Pobres no somos. En Cuba no hay analfabetos, ni niños sin cobertura médica. Ni niños, ni adultos. Y no hay gente desnutrida. En el deporte, la ciencia y la educación estamos entre los mejores del mundo”, dijo en una entrevista con el diario La Vanguardia.

Sotomayor, quien esta semana recibió en España el premio Mitos del Deporte, reconoció que su país sufre limitaciones económicas, pero las atribuyó a la política hostil de la actual administración estadounidense.

“Con Obama se había avanzado. Con Trump hemos retrocedido el doble. Trump es el presidente estadounidense más duro con nosotros que ha habido nunca”, dijo.

“El bloqueo nos limita a nosotros y a quien quiera tener negocios con nosotros. Hay bancos que no pueden entrar. Hoteles que se retiran. Otros que cierran. Por culpa del bloqueo, algunos de nuestros atletas todavía no han cobrado los premios internacionales que se ganaron”, añadió.

El deportista se refirió al auge del turismo americano durante la era Obama, y relató que en esos años proliferaron los negocios vinculados al sector. Uno de ellos fue el Sports Bar 245, que el mismo se animó a abrir en una parte de su casa, pero que luego cerró porque “no tenía tiempo para él”.

Sotomayor, quien continúa su labor como secretario general de la Federación Cubana de Atletismo, reveló que mantiene amistad con muchos de sus rivales, entre ellos el catarí Mutaz Barshim, quien ha logrado saltar 2,43 metros, muy cerca de los 2,45 metros que saltó el cubano en 1993 y que nadie ha podido superar.

El todavía dueño del récord admitió que no le gustaría que alguien se lo arrebatara.

“Tal vez sea un avance para la humanidad, no sé. Para mí no es una alegría. Aunque tampoco me quita el sueño”, concluyó.