Primeros resultados de vacuna china contra el coronavirus revelan que genera anticuerpos

| | 23/05/2020 - 5:20pm | Hace 6 mins China ha dado un paso más en la carrera por lograr una vacuna efectiva contra el coronavirus, un fármaco probado en humanos cuyos primeros resultados mostrados en la fase I son bastante prometedores. El medicamento, elaborado por el Instituto de Biotecnología de Pekín y la compañía Cansino Biologics, ha demostrado que es seguro y que genera anticuerpos y linfocitos T en quienes lo recibieron. Los expertos publicaron todos los datos de su estudio en la prestigiosa revista británica The Lancet, luego de 28 días de ensayo con 108 voluntarios, todos adultos sanos de entre 18 y 60 años. En la primera fase de un ensayo clínico solo se persigue esos: que las vacunas sean seguras y que las personas las admitan. Por ello, la jefa del proyecto, Wei Chen, subrayó que “aún queda mucho camino para que esta vacuna esté disponible para todo el mundo”. El equipo chino ya comenzó la segunda fase del ensayo, en la que participan alrededor de 500 sujetos para buscar la dosis exacta que proteja contra el contagio por SARS-CoV-2. Ahora se incluirán por primera vez individuos mayores de 60 años, un sector que reviste gran interés, por ser el que presentó más índices de mortalidad frente al coronavirus. The Lancet recuerda que actualmente se trabaja en más de 100 vacunas candidatas en todo el mundo, de ellas, al menos ocho ya comenzaron sus ensayos clínicos o pronto lo harán. El virólogo austriaco Florian Krammer, del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, opina que la única salida de esta pandemia es la vacuna y que China será el primer país en lograrla, probablemente en otoño. “… el país puso en marcha el proceso muy rápido y sus agencias regulatorias no son menos estrictas, pero tienen forma de acelerar el proceso de aprobación”, dijo al diario El País. “Pero hay que tener en cuenta que no se trata solo de conseguir la vacuna, sino de poder producir millones de dosis. (…) ¿Quién se vacunará antes? Probablemente algunas personas no puedan acceder a ella hasta el final de 2021”, matizó. Para muchos expertos, el dilema es cuánto tiempo habrá que esperar para que una inmunización efectiva esté al alcance de toda la población mundial. Elisa Sicuri, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, aportó otros elementos en entrevista con el periódico español. “No se sabe cuántas dosis van a ser necesarias, si será una sola para toda la vida o una al año como la vacuna de la gripe. No sabemos cuál va a ser el proceso productivo de esta o estas vacunas, algunas son sencillas de producir y otras son muy complejas”. Lo que sí es seguro ni la investigación ni la producción estará a cargo de un país solo o de una compañía farmacéutica. “Si queremos que llegue a todo el mundo, se tendrán que unir esfuerzos”, recalcó. Archivado en:

