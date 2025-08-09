Aumentan los casos de COVID-19 en condados de Miami-Dade y Broward

Vídeos relacionados:

A pocos días del inicio del curso escolar, el sur de Florida registra un aumento notable de contagios de COVID-19.

Datos de salud estatales indican que los casos positivos en los condados de Miami-Dade y Broward crecieron más del 50 % de junio a julio, una tendencia que enciende alertas en hogares y escuelas, según informó Local 10.

“Se está propagando como cualquier otro resfriado o gripe, y los pacientes llegan en pleno verano con síntomas de resfriado y gripe, que, de nuevo, simplemente están fuera de la temporada de resfriados y gripe. Estamos viendo que muchas más personas están dando positivo en esa prueba [del COVID]”, dijo en declaraciones al citado medio el Dr. Adam Rubin, director médico del Memorial Regional Hospital.

¿Qué está ocurriendo?

El repunte coincide con la circulación de nuevas variantes del virus en Estados Unidos y otras regiones del mundo, incluida Latinoamérica y el Caribe.

Detectada por primera vez en enero de 2025 en el sudeste asiático, la variante XFG, o “Stratus”, ha ganado terreno con rapidez y ya figura entre las tres más comunes del país, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el riesgo global de esta variante sigue siendo bajo, su expansión ha activado alertas en varios sistemas sanitarios.

“Stratus” se caracteriza por mutaciones que podrían evadir parcialmente la protección inmunitaria.

No se ha demostrado que sea más contagiosa o grave que otras variantes, pero las autoridades advierten que esa capacidad de eludir la inmunidad puede dificultar su control.

En junio, las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta por la rápida propagación de la subvariante NB.1.8.1, popularmente llamada “Nimbus”.

Derivada de ómicron, preocupa por su alta transmisibilidad y por un síntoma particularmente doloroso: un intenso dolor de garganta descrito como si se tragaran cuchillas, que le ha valido el apodo de “garganta de cuchilla”.

Esta subvariante fue detectada por primera vez en EEUU a finales de marzo, durante controles de rutina en aeropuertos, y desde entonces se ha identificado en más de una docena de estados, representando actualmente más de un tercio de los casos recientes en el país.

Implicaciones para el regreso a clases

El aumento de diagnósticos en pleno verano coincide con la preparación de las familias para el retorno a las aulas.

Para administradores escolares y padres, el desafío será minimizar interrupciones por ausencias y aislamientos, especialmente si los síntomas -como el dolor de garganta severo asociado a “Nimbus”- se vuelven más frecuentes entre niños y personal educativo.

Las recomendaciones siguen ancladas en medidas de sentido común frente a enfermedades respiratorias. Como recuerdan los especialistas:

-Hágase la prueba si no se siente bien.

-Intente mantenerse alejado de personas enfermas.

La vacunación proporciona una mayor protección contra contraer COVID y experimentar los peores síntomas.

Estas pautas, junto con una vigilancia atenta de los síntomas y la consulta temprana con profesionales de la salud, pueden ayudar a reducir contagios y proteger a las familias durante el inicio del curso.