Televisa retomará grabaciones de sus telenovelas sin escenas de besos

La empresa mexicana Televisa está a punto de reanudar las grabaciones de telenovelas que se vio obligada a poner en pausa hace dos meses debido a la pandemia de coronavirus.

No obstante, para poder continuar las filmaciones, la productora de televisión tendrá que aplicar estrictas medidas en su set de filmación y entre sus actores y staff, entre ellas, suspender las escenas que impliquen besos o demasiada cercanía entre los actores, para evitar la propagación del coronavirus en sus estudios, según adelantó la revista People.

La primera producción que se pondrá en marcha será Te doy la vida, telenovela que se transmite por Univision en horario estelar, protagonizada por los actores mexicanos José Ron y Eva Cedeño y que solo tiene pendientes sus últimos capítulos. La filmación se retomará el próximo 25 de mayo en los estudios Televisa San Ángel.

Si el plan de nueva normalidad que tendrá que aplicar la empresa funciona bien, a principios de junio se reanudarán las grabaciones de Imperio de mentiras, protagonizada por la popular actriz mexicana Angelique Boyer.

"Y una telenovela sin beso no tiene la pasión y la fuerza y los personajes y la historia lo requerirán, así que hay que confiar en el talento y en los compañeros", contó a People el actor mexicano David Zepeda.

No obstante, la idea de la empresa productora de telenovelas no es suspender totalmente las escenas de besos, sino aplazarlas tanto como pueda, para cuidar a los actores y actrices, y entonces se tomarán otras medidas para comprobar que no estén contagiados.

Otras dos producciones que Televisa planea poner en marcha a partir de junio son Vencer el desamor, con los actores Claudia Álvarez, David Zepeda y Daniela Romo; y La mexicana y el güero, con Itatí Cantoral y Juan Soler.