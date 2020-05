Diplomático advierte a quienes reclaman a China compensación por el coronavirus: “Están soñando despiertos”

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseguró este domingo que su país no pagará ningún dinero como compensación por los daños derivados de la pandemia de coronavirus, que surgió en la ciudad de Wuhan en diciembre pasado.

“Aquellos que quieren que China pague una indemnización por el brote de coronavirus están soñando despiertos”, dijo en la conferencia de prensa de la tercera sesión del 13º Congreso Nacional del Pueblo (APN).

“Algunos políticos han ignorado los hechos más básicos y han inventado demasiadas mentiras sobre China y han planeado demasiadas conspiraciones”, añadió.

Yi instó concretamente a Estados Unidos a “dejar de perder el tiempo” en su lucha contra el coronavirus y a trabajar de conjunto con el gigante asiático para combatir la enfermedad, en vez de difundir mentiras y atacar a China.

“Lamentablemente, además del furioso coronavirus, un virus político también se está propagando en los Estados Unidos. Este virus político está aprovechando todas las oportunidades para atacar y desprestigiar a China”, precisó.

Las relaciones entre ambas potencias se han deteriorado tras el brote del coronavirus. A los enfrentamientos por el tema de Hong Kong y la guerra comercial, se han sumado las acusaciones del presidente Donald Trump a la administración de Xi Jinping de demora en la respuesta al virus y falta de transparencia al dar información.

El pasado 14 de mayo Trump dijo que estaba muy decepcionado con China por su fracaso en contener la epidemia y señaló que ello estaba enturbiando el acuerdo comercial entre las dos naciones.

“Estoy muy decepcionado con China. Nunca debieron dejar que esto sucediera. Firmé un gran acuerdo comercial, pero ahora no me parece lo mismo. La tinta apenas estaba seca y se desató la plaga. Y no siento lo mismo”, dijo el líder republicano en una entrevista transmitida por Fox Business.

Yi, considerado el principal diplomático del régimen comunista, afirmó que ambos gobiernos deben empezar a coordinar políticas macro para sus respectivas economías y para la economía mundial.

“Lo que China y Estados Unidos deben hacer más es aprender primero unos de otros y compartir su experiencia en la lucha contra la epidemia, y ayudar a cada país a combatirla”, recalcó.

“Quiero decir aquí: no pierdas más tiempo precioso y no ignores vidas”, dijo Wang Yi.

Al preguntársele su opinión acerca de si las relaciones bilaterales empeorarían aún más, respondió que China está dispuesta a seguir trabajando con Estados Unidos en un espíritu de cooperación y respeto mutuo.

“China siempre ha abogado por que, como el país en desarrollo más grande del mundo y el país desarrollado más grande, ambos tenemos una gran responsabilidad por la paz y el desarrollo mundial”, afirmó.

Los dos “pueden beneficiarse de la cooperación y perder de la confrontación”, agregó.

El funcionario también se refirió a la demanda impuesta el mes pasado por el estado norteamericano de Missouri contra el gobierno chino por su gestión del coronavirus, señalando que dicho proceso carece de fundamento legal.

“La China de hoy no es la China de hace un siglo, y tampoco lo es el mundo”, puntualizó.

“Si quieres infringir la soberanía y dignidad de China con un litigio indiscriminado y extorsionar los frutos del arduo trabajo del pueblo chino, me temo que esto es un sueño y que solo te humillarás”, advirtió.

Interrogado por la asistencia brindada a otros países, aseveró que nada de lo que China ha hecho para ayudar en la respuesta al virus perseguía ganancias económicas o cualquier compromiso político.

“Somos conscientes de que algunas fuerzas políticas están caracterizando mal nuestra intención. Pero hemos hecho todo a la intemperie, y tenemos la conciencia tranquila”, dijo.

“China no es un salvador. Pero tratamos de ser un amigo necesitado, un socio sincero con el que se puede contar en tiempos de dificultad”, subrayó.