Fallece en Ecuador por coronavirus un reconocido pediatra cubano

El reconocido pediatra cubano radicado en Ecuador Maikel Pérez Alba, considerado en ese país un héroe que salvó la vida de muchos niños, falleció este sábado tras perder la batalla contra el coronavirus.

Varias publicaciones de Facebook lamentan la muerte del galeno, quien se desempeñaba como Emergencista Intensivista Pediátrico en el Hospital General Francisco de Orellana.

Pérez Alba, natural de Baracoa, provincia de Guantánamo, estaba casado con una laboratorista cubana que trabaja en el mismo hospital y con quien tuvo dos niñas.

Sus pacientes han publicado varios mensajes de afecto en honor al médico de la isla, y el ministerio de Salud Pública de Ecuador hizo público un mensaje donde lamenta el trágico desenlace de Alba tras luchar varios días contra el COVID-19.

Uno de los post más emotivos es el de una niña que al saber la gravedadque atravesaba su doctor le envió el siguiente mensaje: "No te des por vencido querido Maikel porque Dios no te va a soltar".

Niña envía mensaje a Dr. Maikel Pérez Alba

La pequeña muestra un cartel escrito por ella en el que afirma: Dr. Maikel, tú salvaste mi vida y Dios salvará la tuya".

Otro de sus pacientes, Adrian Cano, agradeció al médico por haberlo curado cuando estuvo grave y dijo que pedía a Dios por la recuperación del cubano.

El Ministerio de Salud Pública expresó a través de un mensaje "el profundo sentimiento de pesar y solidaridad" a la familia de Alba, en espacial a su esposa Diana Ricardo.

Sus colegas también han expresado su dolor ante la noticia. El perfil de Ross RC afirma: "La tristeza es inevitable, pero no opacaremos sus recuerdos y sus enseñanzas con nuestras lágrimas. En estos momentos Dios le estará recibiendo con los brazos abiertos. Se nos adelanto al camino de Dios, pero estamos seguros que cuidará y guiará nuestros pasos. Que en Paz Descanse Dr. Maikel Alba".

El Hospital Básico Veloz posteó "Luego de varios días de largo batallar te nos fuiste amigo y compañero de momentos únicos...La familia del Hospital Básico Veloz (Clínica Veloz), está de luto por tu partida...Que Dios te tenga en la gloria y le de mucha fuerza a tu legado para que siga adelante con tu excelente guía... Aún resulta increíble creerte ausente con tus ocurrencias y saludos cariñosos...La vida con sus matices nos deja siempre atónitos... Descanse en paz Dr Maikel Alba".

Asimismo, la institución La Casa de las Enfermeras también lamentó del deceso del cubano, a quien calificaron de "un gran compañero y amigo".

Sus amigos y conocidos también expresaron su pesar por la pérdida del galeno, y afirmaron que era "un gran profesional".

"En la madrugada de hoy falleció, luego de varios días luchando contra la Covid, el Dr Maikel Alba, en Ecuador, donde residía hace algunos años. Sin dudas un gran profesional, compañero de estudio y amigo personal. Mi más sentido pésame a su familia, en especial a su madre, en un momento tan difícil. Descansa paz amigo.", publicó el usuario de Facebook Harper Muller.

El pasado 16 de marzo, cuando comenzó a agravarse la situación sanitaria en Ecuador, Pérez Alba publicó en Facebook un mensaje donde se ponía a disposición de aquellas personas que necesitaran orientación sobre algún malestar relacionado con la enfermedad a fin de no saturar los servicios médicos de la nación suramericana.

"¡Hola! Soy Emergencista Pediátrico. Si alguien tiene un problema de salud o duda médica, personal o de algún familiar, y no sabe cómo actuar y no lo considera tan grave como para acudir a Urgencias en estas circunstancias, puede consultarme por interno o llamarme al 0992972883, y trataré de ayudarlo o direccionarlo; estoy a sus órdenes. Por favor, no satures el sistema sanitario del país. Gracias a todos mis colegas y a todo el personal de salud que estamos trabajando en los hospitales públicos, privados y de referencia; fuerza amigos!", escribió.

También celebró a mediados de abril la entrega de una cabina de desinfección y suministros médicos al Hospital General Francisco de Orellana, que beneficiaría al personal de salud y pacientes que ingresaran a las instalaciones.

Ecuador ha sido uno de los países latinoamericanos que peor ha gestionado la crisis del coronavirus.

Actualmente, esa nación de 17 millones de habitantes tiene 38.571 casos de COVID-19 confirmados, 3.334 muertes por la enfermedad y apenas 3.850 pacientes recuperados, lo cual indica que muere prácticamente el mismo número de personas que se recupera.

El gobierno de Lenin Moreno fue criticado a fines de marzo por el gran número de fallecidos en las calles y casas de ciudades como Guayaquil, donde no habían socorristas para retirar los cadáveres que se descomponían en medio del intenso calor.

Entre ellos estuvo el caso del deportista cubano Antonio Cárdenas Sosa, de La Habana, cuyo cadáver estuvo abandonado durante 8 días en Guayaquil sin que las autoridades de ese país lo recogieran a pesar de las quejas de los vecinos.