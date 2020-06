Eduardo del Llano nombra a sus haters de Florida "la jauría de Miami"

El escritor, guionista y director de cine Eduardo del Llano, vuelve a la carga contra sus haters en la red social Facebook. Su nuevo mensaje está dirigido a quienes lo critican desde la Florida. A ellos les llama, "la jauría de Miami".

Hace solo 4 días Eduardo publicó otro vídeo titulado "El respeto al derecho ajeno es la paz. Y al izquierdo, también". En esta grabación hizo referencia a las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd. Esto generó polémicas en su cuenta de Facebook.

El escritor cubano considera que los haters funcionan según algunos clichés y comienza a enumerarlos y a dar respuestas a estos criterios.

En primer lugar se comprometió a no criticar más cosas de Estados Unidos si sus haters, especialmente “la jauría de Miami”, dejan de criticar a los presidentes de otros países.

“El peor presidente lo tienen ustedes, eso es indiscutible. El más arrogante, el más engreído, el más peligroso, el más tonto, lo tienen ustedes. Así que no critiquen a otros presidentes. Dedíquense a criticar al suyo”, indicó.

En segundo lugar, Del Llano exigió a sus haters que “dejen de criticar las amenazas, guerras e invasiones cometidas y por cometer, pues Estados Unidos es el país que más guerras, amenazas e invasiones comete”, aseguró.

En tercer lugar, pidió a sus haters que “no critiquen a Venezuela, ustedes no son venezolanos, no se metan en eso. Eso es lo mismo que me dicen ustedes a mí”, aseguró.

“No critiquen el sistema de salud en ningún país, porque la tragedia que significa la muerte de más de 100 mil norteamericanos, cuando en Cuba ha habido poco más de 80 muertes… Y por supuesto el sistema de salud norteamericano es excelente, pero la respuesta presidencial no lo ha sido”, argumentó Del Llano.

Pidió además, a sus seguidores más críticos, que tampoco cuestionen ni corrupción ni diferencias sociales en otros países, pues Estados Unidos es un país donde este aspecto se muestra creciente, según explicó.

Se refirió también a la violencia policial y cree que en Estados Unidos está el tema “a mano”, por lo que en este sentido pidió, una vez más, que cesen las críticas a la acción policial en la isla.

"Critiquen todo lo que hay que criticar allá, con la misma vehemencia con que critican a Cuba, porque esa es su segunda patria. Cuba es la primera y eso es indiscutible”, aseguró.

“Yo critico lo que yo quiera” dijo el escritor cubano que asegura ser un ciudadano libre. Para terminar, pidió que lo ignoren, pues “la red está llena de otros youtubers y blogueros que tal vez no digan cosas tan interesantes como las que digo yo, pero de haberlos los hay”.

Sin embargo, a Eduardo se le quedaron cosas en el tintero para decirle a sus haters y publicó otro vídeo en que se muestra “descamisado” y exige a sus seguidores la pausa para el análisis en otros dos temas: La posverdad y las fake news.

“La mata de las fakes news y el concepto mismo de la posverdad ¿quién lo inventó? Ah… piensen más la próxima vez y documéntense”, termina sentenciando Eduardo del Llano a una parte de sus seguidores, en sus palabras, "a la jauría de Miami".

Eduardo del Llano asegura que no ha hecho lo que muchos esperan de él, como por ejemplo, participar en una manifestación en Cuba. En este sentido explica que le iría mal, pues, además de que están prohibidas, él sería uno en un montón y "seguramente iría preso".

Teniendo en cuenta este razonamiento ha optado por escribir y hacer cine para criticar a la sociedad, “por supuesto, teniendo en cuenta que él es de pensamiento de izquierda, pero no incondicional y mansito” argumenta dejando atónitos a muchos de sus lectores.