Camila Cabello y Shawn Mendes se unen a manifestación en Miami por la muerte de George Floyd

La cantante cubana Camila Cabello y su novio, el cantante canadiense Shawn Mendes, se unieron una de las multitudinarias protestas que tuvieron lugar este fin de semana en la ciudad de Miami (Florida) por la muerte del afroamericano George Floyd, quien perdió la vida tras haber sido retenido de manera violenta por un agente de policía blanco en Minneapolis, Minnesota.

La pareja fue captada caminando entre los manifestantes por una de las calles de La ciudad del sol mientras llevaban sus respectivas mascarillas y pancartas con mensajes que mostraban su apoyo en contra del racismo.

Además de su apoyo presencial en la manifestación, los artistas también ha demostrado en las redes sociales su consternación y descontento por el injusto trato y fallecimiento de George Floyd.

La intérprete de Havana compartió un texto en su cuenta de Instagram donde decía que tras ver el vídeo de la detención de Floyd había "estado tratando de encontrar las palabras correctas" para poder pronunciarse sobre el tema, pues se trataba de una vida que había sido "arrebatada impunemente".

Camila envió su pésame a la familia del fallecido y aprovechó para mencionar y recordar también todas aquellas personas que han perdido la vida en los últimos años injustamente debido al color de su piel.

"Lo siento mucho por la familia de George Floyd y la familia de Ahmaud Arbery, y la familia de Breonna Taylor y las innumerables otras familias negras a las que les quitan a sus hijos y padres", dijo.

Además, la cantante se mostró muy indignada con los sucedido e hizo un llamado a la unión y la justicia para erradicar el racismo de una vez y por todas.

"Necesitamos un cambio, no podemos permitirnos guardar silencio y no podemos permitirnos una sociedad que sea indiferente al dolor de los demás", añadió.

Mendes, por su parte, también utilizó sus perfiles para alzar la voz en contra del trato que recibió Floyd. El canadiense dijo que estaba muy afectado y que no se podía quitar de la cabeza el sonido de su voz suplicando ayuda.

También lamentó que este tipo de injusticias aún sigan ocurriendo y que como persona blanca, reconocía tanto el problema como que era parte de él.

"No solo reconozco que este es un problema, sino que soy parte del problema. Hace mucho tiempo que debemos no solo ‘no aceptar’ el racismo, sino volvernos antirracistas nosotros que somos la mayoría, ya no podemos quedarnos ociosos mientras la minoría sufre. Es hora de que todos los humanos exijan un cambio. Esta debe ser la lucha de todos", expresó.

"Necesitamos comenzar a escuchar realmente y ayudar a amplificar las voces negras. Para dar a conocer sus luchas y rechazar el racismo. Es hora de actuar sobre ese sentimiento en su corazón que sabe lo incorrecto que es esto. Este no puede ser el mundo de los niños del futuro. El tiempo para el cambio está muy retrasado y no podemos descansar hasta que el cambio sea lo que tenemos", concluyó Mendes.