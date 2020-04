Camila Cabello y Shawn Mendes sorprenden a los niños de un hospital con una videollamada

Publicado el Jueves, 9 Abril, 2020 - 18:42 (GMT-4)

Los populares cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes tuvieron un hermoso gesto para alegrar a los niños del Hospital Nacional Infantil de Washington DC. Los artistas hablaron por videollamada con todos los pequeños pacientes y les regalaron un momento que de seguro no olvidarán jamás.

Algunos niños les devolvieron la sorpresa con dibujos y pósters, y otros incluso les dedicaron bailes en agradecimiento al gran regalo que recibieron de dos de sus artistas favoritos.

"¡Los niños son la luz de todo este mundo! Pasamos un rato con algunos amigos en el hospital de Washington DC ayer. ¡Gracias @ryanfoundation por traer sonrisas a estos niños, que son valientes y guerreros todos los días!", escribió Camila junto a varios videos en los que aparecen ella y Shawn intercambiando con los niños y pasando un momento increíble.

La videollamada estaba planeada inicialmente solo con la cantante cubana, pero para hacer todavía mejor la sorpresa de los niños, Shawn Mendes apareció también.

"Justo cuando los niños pensaban que su videollamada con @Camila_Cabello no podía mejorar, @ShawnMendes entra al chat. Gracias a los dos por pasar el rato y llevar a cabo esta sorpresa", escribió junto a unas imágenes del momento, el popular conductor de televisión Ryan Seacrest, dueño de la fundación que llevó a cabo la iniciativa para alegrar a estos pequeños, que durante la cuarentena por coronavirus no pueden salir del hospital ni recibir visitas para no poner en mayor riesgo su salud.