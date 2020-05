Segundo día de multitudinarias protestas en Miami por la muerte de George Floyd

Las multitudinarias protestas en Miami por la muerte del afroamericano George Floyd, víctima de un controvertido hecho de violencia policial en Minneapolis, continúan este domingo en la ciudad y otros territorios del sur de Florida.

En el condado Miami-Dade, las manifestaciones desembocaron en una espiral de agresiones y sucesos vandálicos, que causó el arresto de 57 personas. El jefe de policía de Miami, Jorge Colina, dijo que, de los detenidos, 13 eran residentes de Miami y los restantes vinieron de Minnesota, Nueva York y Georgia.

“Estamos aquí porque estamos enojados, estamos aquí porque estamos de luto”, dijo un organizador a través de un altavoz portátil. “Tenga en cuenta que la policía no es nuestra amiga ... Entonces, lo que vamos a hacer es marchar”, agregó.

“No puedo respirar” es una de las consignas que caracteriza las protestas y que corresponde a las palabras de súplica que Floyd trasmitía al policía mientras le presionaban el cuello con la rodilla, antes de que el detenido, esposado en el suelo, falleciera.

La protesta de Fort Lauderdale fue ganando en intensidad y aumentó las tensiones entre los manifestantes y las autoridades. El Sheriff Gregory Tony dijo a Local 10 News que hay algunas personas que desean crear el caos en medio de la ocasión. “Lo tendremos bajo control”, puntualizó.

Los manifestantes dispararon fuegos artificiales a la policía que los rodeaba con equipo antidisturbios, enfrentamientos que parecen haber cobrado fuerza luego de que un oficial empujara a una mujer que estaba sentada en el suelo.

La policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud frente a la Biblioteca Pública de Broward, cerca de Las Olas Boulevard, en el garaje del centro de Fort Lauderdale, donde se podían ver grafitis garabateados en algunas de las paredes.

En Fort Lauderdale, la manifestación había comenzado pacíficamente en el escenario en el Parque Huizenga, aupada por las organizaciones Black Lives Matter y Dream Defenders, las cuales concentraron al grupo a las 3 de la tarde en ese lugar.

En cambio, la protesta de Miami mostró un comportamiento más pacífico particularmente en comparación con la desarrollada el sábado. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, aseguró que el toque de queda se aplicaría estrictamente.

“Tenemos esperanza. Le pediremos a las personas cordialmente que se vayan a sus casas. Si no lo hacen, estarán sujetos a arresto”, dijo en una entrevista con medios locales.

A la marcha se unieron incluso celebridades como los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello.

Los toques de queda están vigentes en la ciudad de Miami (8 pm a 6 am), el condado de Miami-Dade (10 pm a 6 am) y Hallandale Beach (11 pm a 6 am). También este domingo, Coral Gables emitió una orden de emergencia anunciando que comenzarán un toque de queda a partir de las 9 pm hasta las 6 am.

En el centro de Miami, la protesta fue organizada en parte por asociaciones musulmanas en el sur de Florida, incluyendo el Consejo ICNA para la Justicia Social. Algunos manifestantes, sosteniendo carteles que decían “Musulmanes 4 Floyd” y “Black Lives Matter”, decidieron participar luego de ver imágenes de las protestas masivas del sábado.

El domingo por la tarde, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, activó la Guardia Nacional en respuesta a las concentraciones del fin de semana. Las autoridades condenaron cualquier acto de vandalismo o saqueo.

Por su lado, Francias Suárez dijo que garantizaba el derecho de todos a protestar “apasionada pero pacíficamente”. “Estoy personalmente disgustado por la injusticia racial que hemos presenciado en nuestro país. Sin embargo, el saqueo y la violencia no serán tolerados bajo ninguna circunstancia”, expresó en redes sociales.